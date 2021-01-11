機械出口連四紅 業者醞釀漲價

台灣機械工業同業公會今 (11) 日公布去年 1 至 12 月台灣機械設備進出口統計速報，去年 12 月台灣機械出口連 4 個月正成長，顯示國內機械業已落底回溫。機械公會指出，在成本上升下，業者已醞釀漲價。

去年 12 月台灣機械出口 25.99 億美元，年增 6%；以新台幣計算約 742.98 億元，年減 0.4%。去年全年機械出口值為 260.8 億美元，年減 4.2%；以新台幣計價約 7710.2 億元，年減 8.4%。

據機械公會統計數據指出，去年台灣整體機械單月出口雖從 3 月起，連續 6 個月出口較前一年同期負成長，但 9 月順利反轉為正成長 0.8%，並連續 4 個月成長，顯示台灣機械產業已擺脫谷底，穩定成長中。

機械公會表示，觀察造成 12 月出口正成長較 11 月趨緩因素，主要受國際貨運缺艙缺櫃影響，部分業者無法準時出貨。目前國際貨運除價格翻漲數倍外，受國際疫情增溫影響，很多港口通關速度延遲，塞港情況嚴重，導致出口成長趨緩。

另外，受到國際美元偏弱影響，亞洲各國貨幣仍持續升值，政府雖極力希望穩定我國匯率，但近期新台幣盤中匯率波動大，盤中並衝破 28 元關卡，以出口為導向的機械產業獲利能力深受影響。

機械公會指出，在出口貨運成本上升、原物料也同步漲價情況下，業者已醞釀漲價，但在出口競爭力考量下，多數仍在觀望中。

