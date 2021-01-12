〈能源盤後〉沙國帶頭漲價 美生產商可望見縫插針 WTI原油逆轉收升

週一 (11 日) 交易，原油期貨價格消除了早盤跌幅，WTI 原油期貨小幅收高在 10 個月高點，係因市場對近期出口前景的樂觀情緒掩蓋了美元上漲帶來的壓力以及對疫情衝擊需求的恐懼。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1 美分，收每桶 52.25 美元，為最近月期貨自去年 2 月 21 日以來最高收盤價。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 33 美分或近 0.6%，收每桶 55.66 美元。

WTI 原油期貨的表現優於 Brent 原油期貨，3 月 WTI 原油期貨也上漲 1 美分至收每桶 51.51 美元。瑞穗證券能源期貨總監 Robert Yawger 報告指出，這係因伊拉克、科威特和 UAE 均追隨沙烏地阿拉伯的舉措，近日提高對亞洲顧客的售價。

「此舉為美國生產商打開大門，可填補空缺，對亞洲提高出口量。」他指出彭博報導，美國墨西哥灣 12 月對亞洲的原油出口量自前月的 2860 萬桶增加到 3380 萬桶。

與此同時，全球新冠病例增加，市場擔憂封鎖措施會更加嚴厲，令 Brent 原油承壓，同時美元上漲也不利美元計價的大宗商品。

原油上週大漲，Brent 和 WTI 期貨價格均上升到至少去年 2 月初以來最高點，部分原因是沙國意外決定，2 月至 3 月期間獨力擴大減產 100 萬桶 / 日。

ICE 美元指數週一上升 0.4%，自去年 3 月以來，該指數已經大幅下滑，且上週觸及 2 年半低點，之後因公債殖利率上升而開始攀升。

與此同時，據《紐約時報》追踪，美國上週日新增確診病例 208338 人，且至少 1777 人死亡，由於週末人力較低，該數據還有被低估的可能。

上週五，美國創下了單日新確診人數破 30 萬的新紀錄，過去一週每日新增確診平均 254866 起，專家警告，倘若年節假日期間美國人大量旅遊，該數字可能會更嚴重。

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