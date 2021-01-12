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美國對德、法飛機零件和葡萄酒課關稅 周二正式生效

鉅亨網編譯余曉惠
美國對德、法飛機零件和葡萄酒課關稅 周二正式生效 (圖:AFP)
美國對德、法飛機零件和葡萄酒課關稅 周二正式生效 (圖:AFP)
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美歐雙方爭執 16 年的飛機補貼議題遲遲沒有解決，美國政府周一 (11 日) 表示，對法國、德國飛機零件等產品課徵的新關稅將在周二正式生效，涉及空巴零組件生產的某些歐洲國家，其葡萄酒也將面臨 25% 關稅。歐盟表示，將向拜登政府尋求快速解決方法。

美國海關及邊境保衛局 (CBP) 周一通知運輸業者，新關稅將從周二凌晨 12 點 01 分生效。

美國貿易代表署 (USTR) 辦公室稍早宣布，將對歐洲機身和機翼組件等飛機零件額外課徵 15% 關稅，並且對某些葡萄酒課徵 25% 關稅。

美國波音公司和法國空中巴士之間，因為政府補貼問題長期爭執不下，雙方之間雖然舉行談判，但消息人士透露，到了川普任期最後幾周，談判已經停滯。由於英國也持有空巴股權，據悉華府也要求盡快另外與英國達成解決之道。

對於美國新關稅，歐盟表示，將和 1 月 20 日宣誓就職的美國總統當選人拜登尋求快速解決方法。

美國和歐盟在世界貿易組織 (WTO) 提起的航空補貼仲裁各有輸贏，美國獲准對歐盟 75 億美元商品課稅，歐盟則可對 40 億美元美國進口貨加稅。

空巴表示，美國加稅將影響使用法、德零件生產的空巴 A320 生產，但不影響 A220 生產。美國此舉對航空公司初步影響較小，因為零組件訂單都已提早大量採購。

美國對歐洲航空製造課徵的關稅原本就已涵蓋飛機，如今再把零件這個漏洞補起來；過去空巴透過在阿拉巴馬州莫比爾 (Mobile) 廠組裝，賣給美國。

此外，有生產空巴零件的法國、德國、西班牙、英國，這些歐洲國家的葡萄酒雖然原本都受到關稅限制，但現在將有更多品種受影響。法國紅酒出口商聯盟表示，這是沉重的一擊。

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