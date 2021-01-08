聯發科兩款裝置傳捷報 成國際Wi-Fi 6E標準貢獻者

聯發科 (2454-TW) 今 (8) 宣布，公司兩款 Wi-Fi 裝置入選國際 Wi-Fi 6E 標準認證測試平台，成為全球最新技術標準的貢獻者，支持無線網路認證組織 Wi-Fi 聯盟 (Wi-Fi Alliance) 6GHz 頻段的 Wi-Fi CERTIFIED 6 裝置新認證。

聯發科近期積極參與國際標準制定，掌握標準制訂話語權，並在 Wi-Fi 聯盟、3GPP、無線區域網路 IEEE 802.11 標準委員會等組織，擔任主席及編輯等要職，成為全球最新技術標準的貢獻者，發揮產業影響力。

聯發科副總許皓鈞表示，公司擁有廣泛的 Wi-Fi 產品，是寬頻、零售路由器、消費電子及遊戲領域的主要供應商，每年提供數億台裝置 Wi-Fi 解決方案，作為 Wi-Fi 6E 測試平台的貢獻者，公司的無線存取點 (WAP) 和終端無線方案將成為產品認證的一環，帶來新一代連網功能，滿足最新、最先進的無線連網需求。

聯發科新推出兩款裝置，包括 MT7915-AP-AX 無線存取點 (wireless access points) 以及 MT7915-STA-AX 終端無線方案 (client-side wireless solution)，可支援 6GHz 頻段，並具備諸多 Wi-Fi 6 先進連網功能，提供多資源單位 (Resource Unit，RU) 以優化 OFDMA，實現多用戶同時連網最佳效能。

聯發科指出，多年來公司一直與 Wi-Fi 聯盟保持緊密合作，確保公司無線產品能支持最新的 Wi-Fi 功能，除了支援 6GHz 頻段外，Wi-Fi 6 方案還支持 1024-QAM 和 OFDMA 來增強性能表現，透過 TWT 節能機制來增加終端裝置續航力、使用 WPA3 達到最高的安全級別、並以 MU-MIMO 技術提高連網頻寬使用率。

此外，聯發科解決方案支持多個可選的 Wi-Fi CERTIFIED 6 R1 以及 Wi-Fi CERTIFIED EASYMESH R2 功能，這些功能涵蓋全新的流量控制、升級的安全功能、更佳的頻譜優化能力和更強的診斷能力。

聯發科的 Wi-Fi 6E 存取點和終端產品可滿足不同的市場需求而設計，例如寬頻產品中的家庭閘道器 (home gateways)、存取點 (access points)、網路節點 (mesh nodes) 與訊號延伸器 (extenders)，以及零售裝置的路由器 (routers) 和中繼器 (repeaters)，還有消費電子產品的智慧語音助理裝置 (VAD)、電視、以及電視棒、機頂盒 (OTT) 等產品。