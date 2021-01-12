〈台股盤後〉驚爆院內感染尾盤賣壓重 多空拉鋸守住15500點

台股今 (12) 日在美股三大指數收黑的影響下，開高後翻黑，雖一度拉回紅盤，隨即又因國內驚傳北部某醫院恐院內感染，令市場信心受挫，最多一度跌近 140 點，終場在買盤積極地逢低承接下，僅小幅修正 56.6 點，以 15500.7 點作收，仍守住 15500 點關卡，成交值放大至 3696 億元。

美國政治面臨不確定性，以及傳出北部醫院有醫生染疫，並造成醫護人員因而被要求隔離事件，令不確定擔憂瀰漫，盤中台股一度大跌逾百點。

法人指出，美國眾議院啟動彈劾川普程序，加上美股財報季來臨前，部份投資人獲利了結，使積極買盤趨於緩和；另一方面，國內聚焦下午 2 點中央流行疫情指揮中心說明北部醫院院內感染事件，使盤中的賣壓加重。

在本土疫情不確定下，今日以防疫概念股表現最熱絡，恆大、康那香和毛寶漲停鎖死，南六漲逾 6%。

反觀日前漲多的族群均大幅修正，證券族群重挫，大展證、康和證和大慶證重挫 9% 上下，福邦證跌近 8%，宏遠證跌 7%，致和證和統一證跌 5% 上下。

鋼鐵族群中，威致跌停，高興昌跌逾 9%，新鋼、盛餘跌 6%，中鴻、燁輝、燁興、彰源均跌超過半根停板，新光鋼、允強跌逾 4%，大成鋼也跌近 4%。

航運股再次湧現獲利了結賣壓，陽明跌停，長榮逼近跌停，正德、四維航、建新國際和中櫃跌超過 6%，新興也跌超過半根停板。

化纖族群中，中纖、新纖跌超過 4%，力麗和東聯跌逾 3%，南紡跌近 3%。

電子族群同樣轉弱，DRAM 大廠同步受挫，華邦電、南亞科跌 4% 左右。

被動元件遭逢獲利了結賣壓，立敦跌 8%，華新科和奇力新跌逾 3%，國巨、禾伸堂、蜜望實、凱美、信昌電、大毅和日電貿等均跌超過 2%。

統一投顧認為，指數越走越高，部分量大漲多個股來回震盪幅度將加大，不過仍看好漲價題材可望持續發酵，除了台積電本周法說正向，IC 設計、DRAM 族群也進入漲價循環。

不過，法人提醒，短線影響台股最甚的恐怕還是北部醫院醫師染疫事件，由於指揮中心最新記者會指出並未造成醫院感染情形，但證實醫師女友也染疫，為兩例本土案例，後續事件演變將是短線市場的最大變數，對投資信心影響有待觀察。