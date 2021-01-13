〈科技部歲末記者會〉著重四面向發展 今年基礎研究預算達300億元年增6%

科技部今 (13) 日舉辦歲末記者會，部長吳政忠表示，上任後持續著重科技政策、基礎研究、科學園區、推動新創等四大面向發展，今年也將延續科技政策推行，並推動嘉義、屏東科學園區設置計畫，今年基礎研究預算也將編列約 300 億元，年增 6%。

吳政忠表示，去年三大科學園區營運表現亮眼，疫情推升半導體、電腦周邊產業營運成長，全年營收達約 2.9 兆元，年增約 11.5%，其中，電腦周邊成長幅度最大達逾 40%，也顯示疫情加速數位通訊、數位轉型進程，看好今年可望保持成長。

針對行政院長蘇貞昌日前南下，宣布未來除了高鐵南延屏東外，將進一步成立科學園區，吳政忠補充說明，因目前北部科學園區用地趨於飽和，幾年前就規劃向南開發新的科學園區，目前鎖定嘉義、屏東等地，但後續仍待進一步評估規劃、環評作業，不過未來也可望與一旁經濟部加工出口區連結。

另外，對於近期台積電 (2330-TW) 傳出將赴高雄設廠，吳政忠指出，尊重民間企業布局，也認為台灣半導體是產業發展的腦袋，周邊應用則是未來台灣產業新藍海。

展望今年，吳政忠表示，將以「攜手精進、創新轉型」為施政主軸，跨部會、跨領域整合，持續擴展台灣科技布局，包含支援基礎科研、人才培育，前瞻研究則著重先進網路、A 世代半導體、精準健康、資安，並進一步布局台灣太空科技產業。

對於政院改組計畫，吳政忠表示，政院仍未定案，但近期結果應該會出來，也重申科技部或數位發展部，跟其他部會都是一體的，且不管是部長或是主委，英文都是 Minister，並無差異。