高通推第二代3D超音波指紋辨識 蘋果將是潛在用戶

高通 (QCOM-US) 今 (12) 日推出第二代 3D 超音波指紋辨識感測器 (Sonic Sensor)，提供快速、可靠的螢幕指紋掃描，即便是濕的手指也能夠辨識，外媒指出，蘋果 (AAPL-US) iPhone 將為高通此款新品的潛在用戶。

外媒表示，蘋果擬在 iPhone 同時提供 Face ID 與 Touch ID，用戶即可透過指紋或臉部任一選項解鎖 iPhone，近來由於疫情影響，屏下指紋辨識可解決口罩無法解鎖 Face ID 的情境。

郭明錤也曾指出，蘋果最快將在今年讓 Touch ID 重返 iPhone，並有可能將採用高通的超聲波指紋辨識系統。

高通指出，3D 超音波指紋辨識感測器利用先進技術、超音波，掃描使用者手指的凸起、凹陷和毛孔的 3D 特徵，以提供更精確的圖像，帶來更好的使用者體驗，即使在潮濕情況下，也可透過玻璃、金屬等固體表面掃描指紋，最快產品將在今年初的行動裝置亮相。

此外，高通 3D 超音波指紋辨識感測器薄度僅 0.2 毫米，可讓 OEM 廠打造具有最先進外觀的行動裝置，包括完整的邊緣到邊緣柔性 OLED 螢幕，先前第一代產品已獲得多款旗艦級智慧型手機使用，包括三星 Galaxy S10、Note10、S20 和 Note20 等系列。

高通表示，第二代 3D 超音波指紋辨識感測器將提供新尺寸，較第一代感應速度提高了 50%，解鎖裝置的速度比以往更快，且感測面積增加 77%，隨著感測面積增加，放置手指的區域也可擴大。