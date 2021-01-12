〈圓點奈米新廠〉斥上億元導入自動化設備 拚農曆年前完成試產

圓點奈米 (6797-TE) 受惠新冠疫情帶動檢測試劑供不應求，斥 1.2 億元啟動產線擴增計畫，將企業總部遷移至林口 A7 科技園區，目前已陸續導入自動化設備，力拚農曆年前產線全數到位、完成產線測試，看好林口新廠加入投產後，總月產能上看千萬劑。

圓點奈米在林口 A7 科技園區承租 3615 坪廠房，共有 3 層樓，包括試劑產線、儀器產線與企業總部，並斥資 1.2 億元導入自動化設備，總經理簡建興表示，由於目前檢測試劑產品供不應求，訂單能見度已看至今年第 3 季，在有限的產能下只能與客戶溝通、配貨，為滿足客戶需求將廠區遷址、擴大產能。

產能方面，簡建興指出，舊廠區已啟動 24 小時、三班制，試劑月產能拉升到 500 萬人次，儀器月產能約 200 萬台；林口新廠投產後，試劑產品將增設 9 條產線，單班制月產能就可達 600 萬人次、儀器設備則有 3.5 條產線，月產能可達 650 台。

簡建興表示，林口新廠將大量導入自動設備，儘管一條產線原 6-8 人可縮減至 2 人，但因產線擴增，還需要增加 50-100 名員工，力拚農曆年前所有產線、試產完成，年後開始量產出貨。

圓點是全台最大的奈米磁珠、RNA(核糖核酸) 純化萃取試劑與核酸萃取機供應商，除供應國內疫情檢測設備外，海外客戶以歐美地區為主，主要競爭對手為國際大廠羅氏、Qiagen。