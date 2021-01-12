和鑫再取得彩晶普通股 持股比拉升至0.78%

觸控面板廠和鑫 (3049-TW) 今 (12) 日公告，取得同集團中小尺吋面板廠彩晶 (6116-TW) 普通股約 23891 仟股，每單位平均價格為 12.6 元，交易總金額 3.01 億元，累計持股彩晶約 0.78%，主要為長期投資持有。

和鑫在去年 12 月 7 日起至 1 月 12 日取得彩晶普通股約 23891 仟股，另外去年也宣布，擬出售南科廠 1-3 樓閒置資產給彩晶，發展下世代 Mini/MicroLED 面板布局，交易價格為新台幣 27.7 億元，估處分利益 2.1 億元，最快本季完成交易，可望貢獻和鑫每股純益約 0.26 元。

營運方面，和鑫表示，手機需求至去年下半年回溫，營運逐步轉佳，目前產能利用率仍維持高檔，為分散風險將積極導入 ESL(電子貨架標籤) 業務，已小量出貨，今年第 3 季可望放量，對全年營運樂觀看待。

和鑫日前也公布去年 12 月營收 2.7 億元，月減 10.9%、年減 35.7%，累計去年第 4 季營收達 9.35 億元，季減 33.5%、年減 16.8%，為近一年新高，累計去年營收達 30.87 億元、年減 29.9%。