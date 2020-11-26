和鑫轉骨跨入電子貨架標籤領域 明年Q2量產

觸控面板廠和鑫 (3049-TW) 受惠第 4 季手機需求回溫，營運逐步轉佳，估第 4 季產能利用率維持在高檔水位，和鑫也積極導入 ESL(電子貨架標籤) 業務，目前已進入客戶驗證階段，明年第 2 季將量產，全年營運樂觀看待。

和鑫主要生產手機、平板觸控面板，今年上半年受全球疫情衝擊，手機市場大幅衰退，連帶拖累和鑫營運，和鑫總經理溫錦祥指出，下半年各大品牌廠陸續恢復拉貨動能，加上擴大中國、韓國手機客戶比重，營運可望逐步回升。

據研調預估，今年全球手機市場受疫情衝擊整體出貨量將下滑至 12.88 億支，年減 7.8%，明年可望重回 14.03 億支，年增 8.9%，超越 2019 年整體出貨、重回成長。

因應產能過於集中手機觸控面板業務，溫錦祥表示，積極拓展電子貨架標籤，和鑫提供觸控、貼膜服務，產品已進入客戶驗證階段，預期明年第 2 季放量生產，可望進一步推升產能利用率達滿載；目前和鑫僅南科廠一廠，全產能滿載月產將達 5 萬片。

溫錦祥進一步指出，除 ESL 業務外，也將往 mini/microLED、車載、IT 產品布局，目前都在研發階段，最快 2022-2023 年發酵。

至於和鑫持股 42% 的轉投資飯店業務「瀚寓酒店」，雖然碰上疫情，但已申請轉作防疫旅館，首年營運繳出獲利，貢獻和鑫營運。

和鑫累計前 3 季純益 1.39 億元，年減 82.5%，每股純益 0.17 元。