央行再籲：廠商勿過度拋匯 以免砸到自己的腳

台灣央行今 (12) 日再度於臉書粉絲團貼文指出，匯率的穩定對大家都好，已在 1 月 7 日貼文呼籲大眾同舟共濟、勿大量拋售美元，是善意提醒廠商不要過度拋匯使美元越賣越低，以免砸到自己的腳。

央行再度呼籲，市場的秩序有賴所有參與者共同維護，匯率穩定對大家都好。另一方面，央行表態尊重多元的看法，但希望部分人士不要刻意負面解讀央行貼文。

央行提到， 全球央行對外溝通的多元管道仍在持續進展中，據中央銀行業雜誌發布的數據，2010 年僅 5 家央行擁有臉書帳號、37 家擁有推特帳號，以及 27 家開設 YouTube 頻道，但至去年底，擁有臉書帳號的央行已增至 141 家，而擁有推特帳號者有 136 家，至於開設 YouTube 頻道者，則為 139 家。

央行認為，隨著社群媒體的使用日趨頻繁，為突破社群媒體本身的格式限制及使用者習慣，並讓各種溝通工具達到最大的效用，全球央行積極利用社群媒體來傳遞訊息，並吸引民眾造訪其官網。

為擴大與外界溝通，央行強調，官網應與各種社群媒體加以整合，讓相關資訊得以分流和串流，達到加值利用的效果。

目前，我國央行除透過官網與外界溝通外，也透過 App、臉書、YouTube 頻道、Flicker 等作為溝通管道，全新規劃的「貨幣金融知識專區」也將於近期上線。