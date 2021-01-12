〈金管會備詢〉傳央行鎖定國銀金檢查炒匯 黃天牧：將配合了解

新台幣匯率今 (2021) 年以來多次在盤中見到 27 字頭，中央銀行「守匯」壓力大，傳出央行為了查炒匯，鎖定幾家大型國銀進行金檢，對此，金管會主委黃天牧今 (12) 日表示，會配合央行作必要了解。

面對新台幣升不停，傳出央行關注出口商是否趁新台幣升值期間，透過銀行的海外貨款進行炒匯，因此央行已派員鎖定幾家國銀金檢，金檢範疇主要是審視銀行客戶大規模匯款是否出現「異常增加」交易。黃天牧表示，會配合央行作必要了解。

此外，央行罕見於臉書公開呼籲全民同舟共濟一起穩定匯率，金管會部分有何穩匯措施也備受矚目，黃天牧表示，金管會會儘量開放外幣商品，包括投信基金募集速度都有在提升，還有壽險的外幣保單，以及資本市場發展藍圖中，開放國人可以定期定額購買國外有價證券的制度鬆綁等，都是國際化一環。

至於央行曾建議金管會提高外幣保單額度及拉高保險業國外投資比率，黃天牧表示，外幣保單額度仍很充裕，暫時不會調整。

黃天牧進一步指出，近期有學者討論是否直接以函令打開國際板加計國外投資不逾資金 65.25% 的上限，但因為現行上限是前兩年在立委等各方呼籲下才訂定的，因此目前不會重新評估。