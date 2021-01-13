〈全數位CES〉通用汽車驚艷CES全場 發夢造「凱迪拉克電動飛天車」

美國消費電子展 (CES) 今年首度以線上方式舉辦，通用汽車週二 (12 日) 於線上 CES 推出新款電動車，還透露未來可能推出「凱迪拉克電動飛天車」，令人眼睛為之一亮。

通用汽車 (GM-US) 週二盤中股價大漲 8.8％，暫報每股 48.95 美元，創下盤中新高紀錄。

通用汽車周二宣布推出新款電動汽車 EV600，續航達 400 公里、和迷你電動推車 EP1，並且成立物流服務業務 BrightDrop，提供純電動商業物流解決方案。

與此同時，通用汽車旗下豪華車品牌凱迪拉克 (Cadillac) 宣布進軍「個人空中運輸交通工具」領域。

通用推出兩款 Halo 產品線的概念車，包括一架豪華蛋形自動駕駛汽車和一架單座電動垂直起降（eVTOL）飛行車。

通用汽車設計豪華蛋形電動汽車和一架單座電動垂直起降（eVTOL）飛行車。(圖片：通用)

豪華蛋形電動汽車具有垂直燈光信號、可外開的玻璃車頂和生物辨識感測器，可讀取乘客的生命徵象，並使用該數據來調整溫度、照明、環境噪音，甚至芳香劑等設定，還具備聲控和手勢識別等功能，確保駕駛流暢地調整車用設定。

eVTOL 電動飛行車將使用 90kWh 的電池為四旋翼提供動力，以實現垂直起降。

通用汽車全球設計副總裁辛科 (Michael Simcoe) 表示，每個概念都反映了乘客在特定時刻的需求和願望，以及通用汽車對未來交通運輸的願景。這對通用汽車來說是一個特殊的時刻，因為我們正在重新構思未來 5 年乃至更長時間的個人交通工具。

目前尚不清楚通用汽出未來是否真打算量產商用版本，但這些概念車仍旨在展示凱迪拉克對未來產品的設計意圖與奢華象徵。

通用發布「凱迪拉克飛天概念車」(圖片：通用)

摩根士丹利一項研究指出，2040 年自駕飛行車的價值可能達到 1.5 兆美元。華爾街分析師表示，CES 消費性科技競技的聖地，沒有一些看起來像瘋子的概念，CES 就不會是 CES。

通用汽車週二還表示，希望在 2025 年前在電動和自動駕駛車領域上投資 270 億美元，實現全球銷售 100 萬輛電動汽車的目標，並在此前生產 40% 的美國入門級電動汽車。

美國底特律的三大汽車 (通用、福特和克萊斯勒集團) 中，只有通用汽車今年將重點放在 CES 上，福特今年宣布缺席、克萊斯勒集團以互動產品導覽展示最新技術。

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