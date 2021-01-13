〈美股盤後〉能源金融股表現強勁 四大指數小幅收漲

週二 (12 日) 在刺激措施預期和政治動盪之下，華爾街風險偏好及趨避情緒並存，美元走軟，黃金走高，美債殖利率下滑，原油逼近 11 個月高點，能源、金融股領軍大漲，小型股表現較佳，美股主指震盪收紅，道瓊漲逾 60 點。

美國總統當選人拜登將於週四公布數兆美元的刺激計劃，包括把紓困支票提高到每人 2000 美元。

聯準會 (Fed) 波士頓銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 表示，隨著疫苗的廣泛普及，美國經濟可能在今年下半年強勁反彈，但疫情仍在影響經濟，貨幣政策將保持寬鬆。

堪薩斯聯準分行總裁喬治 (Esther George) 稱，Fed 擁有必要的工具來抑制通膨，若通膨率僅升至略高於 2%，預期 Fed 不會做出反應。

美國參議院金融委員會計畫在 1 月 19 日 (即拜登就職典禮前一天) 舉行葉倫 (Janet Yellen) 財長提名的確認聽證會。

美國眾議院週一啟動彈劾川普的程序，提出了一項彈劾條文，並計畫本週三對此進行投票。川普週二公開回應，彈劾 (我) 對美國來說很危險。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9,104 萬例，死亡數突破 194 萬例，美國累計確診超過 2262 萬例，累計死亡數超過 37.6 萬。

美國傳出將開始要求入境的國際旅客，在飛行前出示 COVID-19 核酸檢驗陰性報告。中國正擴大封鎖範圍，宣布石家莊市、邢台市、廊坊市全域封鎖。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 60.00 點，或 0.19%，收 31,068.69 點。

標普 500 指數上漲 1.58 點，或 0.04%，收 3,801.19 點。

那斯達克指數上漲 36.00 點，或 0.28%，收 13,072.43 點。

費城半導體指數上漲 18.10 點，或 0.61%，收 2,988.02 點。

標普 11 個主要板塊有 6 大板塊收紅，能源、材料、非必需消費品領漲，通訊服務、醫療保健和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.14%；臉書 (FB-US) 下跌 2.24%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.18%。

道瓊成分股跌多漲少。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.70%；高盛 (GS-US) 上漲 2.85%；默克 (MRK-US) 下跌 2.25%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.18%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.90%。

費半指數周二續揚。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.30%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.06%；AMD (AMD-US) 下跌 1.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.00%；美光 (MU-US) 上漲 1.00%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.09%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.33%。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.54%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.35%。

個股消息

伯恩斯坦 (Bernstein) 週二上調台積電至 800 元目標價，週二台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.33% 至 123.00 美元，續刷上歷史新高。

通用汽車週二 (12 日) 於線上 CES 推出新款電動車，還透露未來可能推出「凱迪拉克電動飛天車」，驚艷 CES 全場。通用汽車 (GM-US) 收漲 6.29% 至每股 47.82 美元，締歷史新高紀錄。

通用汽車發布凱迪拉克電動飛天概念車 (圖片：通用)

美債殖利率上升提供銀行股支撐，美銀證券將高盛股價評級升至「買入」，美銀認為投資情緒從成長股轉向價值股，高盛股票未來具有吸引力。高盛 (GS-US) 收紅 2.78% 至每股 302.21 美元。

受到 737 Max 停飛和新冠疫情影響，波音 2020 年反覆削減生產目標，期間還遭取消超過 600 架的飛機訂單，成為該公司歷史上最慘的一年。波音 (BA-US) 上漲 0.81% 至每股 208.41 美元。

花旗認為蔚來汽車的 ET7 純電動房車不足以應對特斯拉的挑戰做出任何重大改變。特斯拉 (TSLA-US) 周二回漲 4.72%。蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 1.05%。

AMD 於今年線上 CES 展發布 AMD Ryzen 5000 U 系列行動輕薄筆電處理器與 HX 系列可超頻筆電處理器，AMD (AMD-US) 下跌 1.95%。

富國銀行 (WFC-US) 上漲 2.09% 。瑞銀認為富國銀行，業務即使有很小的改善，盈利也有上升的空間，調升富國股價評級至「買入」。

馬斯克上週四呼籲棄用 Twitter 和臉書後，改用加密通訊軟體 Signal，意外引爆同名公司股價大漲。

加密通訊軟體 Signal 企業並未上市，但馬斯克登高一呼後，近日生技業者 Signal Advance (SIGL-US) 股票噴漲逾 5,675%。隨著誤會解開，Signal Advance (SIGL-US) 週二下跌 73.77%。

經濟數據

美國 12 月 NFIB 小企業信心報 95.9，預期 100.3，前值 101.4

美國 11 月 JOLTs 職位空缺數報 653 萬，預測 642 萬，前值 663 萬

華爾街分析

Wedbush Securities 駐洛杉磯證券交易董事總經理 Michael James 表示，交易員們認為，拜登將推出更大規模的財政刺激措施、增加疫苗分發並且提振經濟。

Michael James 認為，金融類股和週期股是年初的明星股，拜登的勝選帶來了刺激預期。目前投資者正在賣掉科技股，為其他投資提供資金。

Michael James 解釋，2020 年明星股「科技股」一直在走下坡路，因為人們一直把科技股主要當作資金來源，然後轉投週期股、醫療和金融股

JonesTrading 首席市場策略師 Mike O'Rourke 稱，川普否認煽動暴亂和 FBI 報導，與美國政府沒有預料到這場襲擊的說法相互矛盾，這突顯了一個事實，即美國還有很多問題，在真正向前邁進之前，還有很多事情要做。

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