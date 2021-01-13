 1

〈美股盤後〉能源金融股表現強勁 四大指數小幅收漲

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉能源金融股表現強勁 四大指數小幅收漲 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉能源金融股表現強勁 四大指數小幅收漲 (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普聯準會寬鬆通膨經濟美國那指費半道瓊指數川普拜登葉倫彈劾國會民主黨共和黨財政部長新冠能源石油原油價值股成長股特斯拉科技蘋果

週二 (12 日) 在刺激措施預期和政治動盪之下，華爾街風險偏好及趨避情緒並存，美元走軟，黃金走高，美債殖利率下滑，原油逼近 11 個月高點，能源、金融股領軍大漲，小型股表現較佳，美股主指震盪收紅，道瓊漲逾 60 點。

美國總統當選人拜登將於週四公布數兆美元的刺激計劃，包括把紓困支票提高到每人 2000 美元

聯準會 (Fed) 波士頓銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 表示，隨著疫苗的廣泛普及，美國經濟可能在今年下半年強勁反彈，但疫情仍在影響經濟，貨幣政策將保持寬鬆。

堪薩斯聯準分行總裁喬治 (Esther George) 稱，Fed 擁有必要的工具來抑制通膨，若通膨率僅升至略高於 2%，預期 Fed 不會做出反應。

美國參議院金融委員會計畫在 1 月 19 日 (即拜登就職典禮前一天) 舉行葉倫 (Janet Yellen)  財長提名的確認聽證會。

美國眾議院週一啟動彈劾川普的程序，提出了一項彈劾條文，並計畫本週三對此進行投票。川普週二公開回應，彈劾 (我) 對美國來說很危險。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9,104 萬例，死亡數突破 194 萬例，美國累計確診超過 2262 萬例，累計死亡數超過 37.6 萬。

美國傳出將開始要求入境的國際旅客，在飛行前出示 COVID-19 核酸檢驗陰性報告。中國正擴大封鎖範圍，宣布石家莊市、邢台市、廊坊市全域封鎖。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 60.00 點，或 0.19%，收 31,068.69 點。
  • 標普 500 指數上漲 1.58 點，或 0.04%，收 3,801.19 點。
  • 那斯達克指數上漲 36.00 點，或 0.28%，收 13,072.43 點。
  • 費城半導體指數上漲 18.10 點，或 0.61%，收 2,988.02 點。
(圖片：高盛)
標普 11 個主要板塊有 6 大板塊收紅，能源、材料、非必需消費品領漲，通訊服務、醫療保健和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.14%；臉書 (FB-US) 下跌 2.24%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.18%。

道瓊成分股跌多漲少。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.70%；高盛 (GS-US) 上漲 2.85%；默克 (MRK-US) 下跌 2.25%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.18%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.90%。

費半指數周二續揚。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.30%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.06%；AMD (AMD-US) 下跌 1.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.00%；美光 (MU-US) 上漲 1.00%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.09%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.33%。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.54%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.35%。

個股消息

伯恩斯坦 (Bernstein) 週二上調台積電至 800 元目標價，週二台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.33% 至 123.00 美元，續刷上歷史新高。

通用汽車週二 (12 日) 於線上 CES 推出新款電動車，還透露未來可能推出「凱迪拉克電動飛天車」，驚艷 CES 全場。通用汽車 (GM-US) 收漲 6.29% 至每股 47.82 美元，締歷史新高紀錄。

(圖片：高盛)
通用汽車發布凱迪拉克電動飛天概念車 (圖片：通用)

美債殖利率上升提供銀行股支撐，美銀證券將高盛股價評級升至「買入」，美銀認為投資情緒從成長股轉向價值股，高盛股票未來具有吸引力。高盛 (GS-US) 收紅 2.78% 至每股 302.21 美元

受到 737 Max 停飛和新冠疫情影響，波音 2020 年反覆削減生產目標，期間還遭取消超過 600 架的飛機訂單，成為該公司歷史上最慘的一年。波音 (BA-US) 上漲 0.81% 至每股 208.41 美元

花旗認為蔚來汽車的 ET7 純電動房車不足以應對特斯拉的挑戰做出任何重大改變。特斯拉 (TSLA-US) 周二回漲 4.72%。蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 1.05%。

AMD 於今年線上 CES 展發布 AMD Ryzen 5000 U 系列行動輕薄筆電處理器與 HX 系列可超頻筆電處理器，AMD (AMD-US) 下跌 1.95%。

富國銀行 (WFC-US) 上漲 2.09% 。瑞銀認為富國銀行，業務即使有很小的改善，盈利也有上升的空間，調升富國股價評級至「買入」。

馬斯克上週四呼籲棄用 Twitter 和臉書後，改用加密通訊軟體 Signal，意外引爆同名公司股價大漲。

加密通訊軟體 Signal 企業並未上市，但馬斯克登高一呼後，近日生技業者 Signal Advance (SIGL-US) 股票噴漲逾 5,675%。隨著誤會解開，Signal Advance (SIGL-US) 週二下跌 73.77%。

經濟數據

  • 美國 12 月 NFIB 小企業信心報 95.9，預期 100.3，前值 101.4
  • 美國 11 月 JOLTs 職位空缺數報 653 萬，預測 642 萬，前值 663 萬

華爾街分析

Wedbush Securities 駐洛杉磯證券交易董事總經理 Michael James  表示，交易員們認為，拜登將推出更大規模的財政刺激措施、增加疫苗分發並且提振經濟。

Michael James  認為，金融類股和週期股是年初的明星股，拜登的勝選帶來了刺激預期。目前投資者正在賣掉科技股，為其他投資提供資金。

Michael James  解釋，2020 年明星股「科技股」一直在走下坡路，因為人們一直把科技股主要當作資金來源，然後轉投週期股、醫療和金融股

JonesTrading 首席市場策略師 Mike O'Rourke 稱，川普否認煽動暴亂和 FBI 報導，與美國政府沒有預料到這場襲擊的說法相互矛盾，這突顯了一個事實，即美國還有很多問題，在真正向前邁進之前，還有很多事情要做。

【鉅亨獨賣】新光恒生科技指數基金，1/11 起霸氣登場！

相關個股

蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFTDow Inc.US-DOW高盛US-GS默克US-MRK旅行家集團US-TRV雪佛龍US-CVX英特爾US-INTC高通US-QCOMAMDUS-AMDNvidiaUS-NVDA美光US-MU阿瑪達房地US-AMAT台積電US-TSM聯電US-UMC日月光US-ASX中華電信US-CHT通用汽車US-GM波音US-BA特斯拉US-TSLANIO Inc. Sponsored ADR Class AUS-NIO富國銀行集團US-WFC

相關新聞