3個月內股價跌40%！Zoom申請出售15億美元普通股

視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 週二向美國證券交易委員會 (SEC) 提交出售 15 億美元普通股的申請文件，Zoom 同日並公布，雲端電話服務 Zoom Phone 用戶累計達到 100 萬人，寫下里程碑。

Zoom 盤前股價一度下挫，但因雲端電話服務用戶人數達到 100 萬里程碑，Zoom 終場上漲 19.10 美元或 5.66%，收 356.81 美元。

過去一年，Zoom 因受益於疫情期間的居家工作需求而股價飛漲，全年股價漲逾 760%，從 2019 年收盤價 68.04 美元一路飆升，2020 年 10 月 19 日盤中高點達 588.84 美元，但此後一路下滑，在不到 3 個月的時間內下跌了約 250 美元，或約 40% 之多。

Zoom 的股價下跌反映，投資者越來越擔心財力雄厚的競爭者切入市場對 Zoom 造成的衝擊，例如思科 (CSCO-US)、RingCentral (RNG-US) 和微軟 (MSFT-US)。此外，隨著經濟重啟，該公司的成長將縮減多少也是投資者關切重點。

至少在新冠疫情期間，Zoom 持續取得驚人成長，10 月 31 日止的第三季中，Zoom 營收年成長 367% 至 7.772 億美元，而 1 月底止的第四季預計營收 8.06 至美元至 8.11 億美元，non-GAAP 每股獲利在 77 至 79 美元之間。華爾街共識認為，營收 8.144 億美元、每股獲利 80 美分。

Zoom 普通股由摩根大通 (JPM-US) 唯一承銷。在今天宣布發行普通股之前，Zoom 約擁有 18.7 億美元現金和有價證券，沒有長期債務。

Zoom 表示，此次發行的收益將「用於營運資金和一般公司目的，包括銷售和營銷活動、研發活動、一般和行政事務、償還債務，以及其他商業機會和資本支出。」