空頭看多、合資利多消息環繞！電動車概念股漲勢不休

經歷周一的短暫休息後，電動車概念股周二 (12 日) 持續上攻，特斯拉市值突破 8000 億美元大關，成交金額逼近 400 億美元穩坐龍頭寶座，電動車概念股持續傳出利多消息，20 檔電動車類股平均漲幅高達 9.6%，美股成交量前 10 名中，更有 6 檔概念股成員輕鬆上榜。

上周美國喬治亞州參議員補選落幕，民主黨兩席全數落袋，正式宣告民主黨拿下國會兩院控制權，除了有利未來拜登政府推出更多刺激政策外，市場也預估綠能政策將有助於加速未來電動車、再生能源的發展。

儘管周二華爾街風險偏好及趨避情緒並存，美股四大指數震盪終場小幅收漲，電動車概念股漲幅更大，特斯拉 (TSLA-US) 周二上漲近 5% ，收 849.44 美元，市值飆升至 8050 億美元，成交額近 393 億美元。

25 檔電動車概念股 13 日漲幅與成交量、成交額（圖: 鉅亨網製表)

瑞信分析師 Dan Levy 近期發布報告，看好特斯拉在美國德州和德國的新產能可將 2021 年交車量提高到 85 萬輛以上，將目標價調升一倍至 800 美元。

除了特斯拉，其他電動車概念股同樣炙手可熱，蔚來汽車 (NIO-US) 周二成交量居美股之首，成交股數達 1.84 億股，成交金額達 114.6 億美元。蔚來於上周推出 ET7 豪華房車，預計 2022 年開賣。

小鵬汽車 (XPEG-US) 自中國的銀行獲得 20 億美元融資，周二漲幅達 22%，理想汽車 (LI-US) 上漲 12%，氫燃料電動車廠 Nikola(NLKA-US) 則上漲 9 %。

另外，通用汽車 (GM-US) 在本周的消費電子展 (CES) 宣布將推出電動商用貨車，激勵周二股價大漲逾 6%。

知名放空機構香櫞周一 (11 日) 點名 Star Peak Energy (STPK-US)，表明是香櫞在 2 年前錯過特斯拉後所發現的最矚目的再生能源股，該股本周以來已暴漲近 300%。

電動車初創企業 Lucid Motors 周一也傳出正與前花旗集團 主管 Michael Klein 旗下的私募基金 Churchill Capital Corp IV(CCIV-US) 商談借殼上市 (SPAC) 的可能；而電動公車業者 Proterra 也欲藉由 Arclight Clean(ACTC-US) 上市，帶動後者股價飆漲 106%。

設計與製造氫燃料系統的 Plug Power(PLUG-US) 周二宣布，將與法國知名車廠雷諾 (Renault) 合作開發氫能源商用車，此外，南韓 SK 集團也看好氫能源發展，宣布斥資 15 億美元投資 Plug Power，激勵 Plug Power 周二股價大漲逾 22%。

另外，傳出加入電動車市場的蘋果 (AAPL-US) 與百度 (BIDU-US) 也成為近期資金熱點。百度上周末公布將與中國吉利汽車開發智慧電動車計畫，躍居電動車概念股多頭大將，股價上漲 9%。