〈全數位CES〉輝達推新顯卡2月下旬上市 台廠入列首波開賣

輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 在美國最大消費性電子展 (CES) 期間，均宣布推出新品，其中，輝達宣布旗下 RTX 系列將在 1 月底與筆電品牌廠推出新品，同時最新款 GPU GeForce RTX 3060 也將在 2 月下旬正式釋出，台廠包含華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 都可望列入首波發售品牌廠。

輝達表示，旗下 GeForce RTX 30 系列 1 月下旬將與品牌廠夥伴合作陸續推出 70 款筆電產品，包含宏碁 (2353-TW)、華碩、技嘉、微星、惠普 (HP-US)、聯想、Alienware、雷蛇 (Razer) 等，將導入採用 NVIDIA Ampere 架構的 RTX 3080、3070、3060。

輝達進一步指出，將在 2 月針對個人電腦遊戲玩家推出旗下新款 GPU GeForce RTX 3060 顯卡，合作夥伴包含華碩、技嘉、微星、Zotac 等預計 2 月上市，售價則為 329 美元 (台灣建議含稅售價為 10900 元起)。

輝達也展示全新硬體、大量加入支援 NVIDIA DLSS、光線追蹤和 NVIDIA Reflex 技術遊戲，同時有多款顯示器和滑鼠開始支援 NVIDIA Reflex 技術。

另一方面，超微則由總裁暨執行長蘇姿丰在 CES 演講中，發表超微新一代 Ryzen 5000 系列行動輕薄筆電處理器、均採用 7 奈米製程、Zen 3 微架構，新款 Ryzen 筆電處理器續航力可達 17.5 小時，估新處理器今年將導入 150 款筆電中，並在 2 月陸續問世。