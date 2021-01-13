車用電子供需緊張 客戶備貨力道加大 元創精密、麗清受惠

今年中國車市銷售將轉為正成長 4%，不過，近期傳出上游相關零組件缺貨，造成整體汽車電子供需緊張，汽車零組件業者透露，已感受主要客戶加大備貨力道，其中，元創精密 (3685-TW) 表示，新進電動車廠天際電動車款的零組件開發訂單，而麗清 (3346-TW) 則指出，LED 車頭燈的控制器主力產品訂單能見度，已較原先拉長。

中汽協估計，今年中國車市可望呈緩步增長態勢，預估新車銷量將達 2630 萬台規模，年增 4%，有利國內汽車零組件廠後市營運動能，法人點名包括東陽 (1319-TW)、英利 - KY(2239-TW)、宇隆 (2233-TW)、元創 (3685-TW) 和麗清等均值得留意。

其中，元創積極擴展汽車市場版圖，去年 9 月董事會通過襄陽元創持有河南寶合元的股數從 49% 增至 51%，並於去年 12 月起將河南寶合元併入合併營收中，占單月營收比重約 22.51%。

元創指出，去年車身金屬沖壓件的營收已明顯超越車用顯示器光學射出件，原因在於主要客戶需求在疫情後逐步增溫，帶動旗下三個生產基地包括湖南醴陵、湖北襄陽和河南開封平均的產能稼動率提升。

進入 2021 年後，元創表示，看好今年在中國車市買氣持續升溫，目前已持續接獲包括上海汽車、上汽大眾、東風日產、鄭州日產等車廠新款燃油車，以及新進電動車廠天際電動車款的零組件開發訂單。

麗清則表示，受惠於新車銷售回溫，又因近期上游相關零組件缺貨造成整體汽車電子產業供需緊張下，有明顯感受主要客戶加大對 LED 車燈模組的備貨力道，LED 車頭燈的控制器主力產品訂單能見度，已較原先拉長。

針對車用晶片短缺問題，麗清說明，由於一向以客戶年度訂單進行備料，目前料件庫存仍足以支應未來兩季訂單，短期整體營運動能無虞。