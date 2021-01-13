晶技獲日系券商三度調高目標價 評等優於大盤

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 去年 8 月起營收突破 10 億元，並已持續 5 個月，去年營收 110.48 億元創新高，日系券商出具最新報告，給予晶技「表現優於大盤」評等，目標價再由 95 元調高為 102 元。

晶技在強勁有利基本面支撐之下，日系外資短短 5 個月內，就三度度調升晶技目標價，由先前 2020 年 8 月 10 日的目標價 90 元，9 月 9 日調高到 95 元，到最新目標價調高到 102 元，評等同樣維持「表現優於大盤」，是去年以來，法人對晶技給出的最高目標價。

日系外資報告指出，排除掉華為的不利層面，晶技在小型化產品獲導入 5G、WiFi 6 設計增加，去年第四季調高每股純益預估達 1.31 元，全年每股純益調高為 4.68 元，2021 年預估每股純益調高到 5.67 元，2022 年每股純益調高到 6.78 元。

日系外資對晶技的 2021 年第一季看法正面，預計第一季營收僅較去年第四季的 32.33 億元季減 10%，優於過去季減 15-20%，2021 年全年每股純益預估達 5.67 元，也較去年成長逾 21%。

晶技股價 13 日早盤一度攻上漲停 88.4 元，也創 19 年來新高價位。