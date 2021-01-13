〈焦點股〉半導體下游恐掀搶貨潮 漢磊、嘉晶連袂亮燈漲停

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 擺脫跳電陰霾，股價連日走高，但也意外引起下游恐慌心理，恐讓漲價搶貨潮更加劇烈，台廠漢磊 (3707-TW) 、嘉晶 (3016-TW) 今 (13) 日股價強勢亮燈漲停，茂矽 (2342-TW) 盤中也有逾 8% 的漲幅。

在遠距應用需求帶動下，加上車用電子需求強勁復甦，晶圓代工產能吃緊情況已由 8 吋延燒至 6 吋，同樣供不應求，漢磊等晶圓代工業者去年第四季陸續開始漲價，預估至今年第一季漲幅上看 2 成，不過，聯電 9 日下午突然發生跳電事件，儘管對整體財務無重大影響，但已造成產能缺口，讓下游廠商相當緊張。

漢磊投控旗下漢磊科，除受惠車用電子等需求回溫外，SiC(碳化矽)、GaN(氮化鎵) 等化合物半導體應用，也已陸續放量，今年營運動能持續看俏。漢磊 2020 年 12 月合併營收 5.15 億元 年增 13.17%，累計全年營收 57.41 億元，年增 5.95%。

漢磊旗下磊晶矽晶圓廠嘉晶具備 4 吋、6 吋碳化矽磊晶及 6 吋氮化鎵磊晶量產能力，受惠於國際 IDM 廠功率半導體及車用功率元件訂單湧現。嘉晶去年 12 月合併營收 3.39 億元 年增 5.96%，累計全年營收 40.39 億元，年增 4.79%。

漢磊自去年 12 月掀起落後補漲行情，今日股價再度亮燈漲停，衝上 46.85 元，創投控重新掛牌上櫃以來的新高，累計 1 個多月來漲幅已高達 3 成；嘉晶同步攻上漲停；茂矽股價修正後，今日重啟漲勢，盤中大漲逾 8%，力拚重返 40 元大關。