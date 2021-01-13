〈財委會質詢〉疫情傷營所稅收 財長估今年稅收可望回補約600億元

受疫情紓困影響使得去年營所稅收衰退，我去年稅收因此短徵 405 億元，但財政部長蘇建榮說，今年 5 月企業申辦營所稅，預估在未辦理暫繳部分，可望回補 600 億元稅收。

立法院財委會今 (13) 日召開臨會審查財政部所屬印刷廠、菸酒公司 110 年度預算，財長蘇建榮率相關單位主管列席備詢，針對去年稅收短徵作上述回應。

蘇建榮答詢時說，去年營所稅收減少主要與前年營利事業營收衰退，加上疫情衝擊，部分受影響企業申請營所稅免暫繳緣故，導致營所稅稅收銳減，其中光是申請免暫繳這部分影響就多達千億元。

但蘇建榮也說，今年 5 月企業申報營所稅時，預估在未辦暫繳部分，可望回補約 600 億元稅收。

財政部昨 (12) 日公布去年稅收統計，全年實徵淨額共 2 兆 3804 億元，較 2019 年同期減少 901 億元、年減幅 3.6%，而去年稅收占全年預算數 98.3%，也較 2019 年減少 405 億元，為近七年來首見短徵。

值得注意的是，受疫情衝擊影響上市櫃公司營收，加上因應疫情紓困放寬企業免暫繳，導致今年稅收不僅短徵 901 億元，這也是金融海嘯後，近 11 年出現稅收負成長，以達成率來看，去年稅收占預算數比重 98.3%，也較預算數減少 405 億元。