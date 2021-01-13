遭證交所專案調查 光磊：內稽、內控沒問題

LED 廠光磊科技 (2340-TW) 傳因公司內稽、內控有疏失，遭證交所專案調查，雖然結算數字沒有錯誤，但不排除有更正、重編財報的可能。對此，光磊今 (13) 日回應，將配合證交所調查，但公司內稽、內控基本上沒有問題。

光磊去年遭市場派突擊，股東會改選董監事後，以大三得光電為首的市場派，在 11 席董事 (含獨立董事 3 席) 席次中，取得 1 席董事。

由於日本 LED 大廠日亞化為光磊大股東，雙方合作關係密切，近一、兩年也有技術轉移、市場戰略上的合作，市場派進入董事會後，日亞化因此憂心機密技術恐因此外流，隨後積極主導日亞化董事會，日亞化台灣區總經理戴圳家也進入光磊擔任副董事長。

週刊報導，光磊因內稽、內控有疏失，遭證交所專案調查，雖然結算數字無誤，但不排除更正、重編季報的可能。

週刊報導更指出，日亞化進入光磊管理層後發現，光磊長時間以 HUB 倉業務模式及銷貨返還的業務習慣，被客戶綑綁牽制，戴圳家要求業務人員重新檢視合約，並祭不取消該模式就斷貨的強勢手段，引起客戶反彈，也因此，光磊遭證交所專案調查，不排除是客戶反彈或市場派檢舉。

光磊對此回應，該業務模式是公司因應組織及業務等改革措施，而取消的業務型態，與各往來客戶研議討論而獲得多數共識。

針對內稽內控疏失、更正、重編季報等，光磊則表示，日前接獲證交所函，爰依函旨就季度財報認列內容查核，發現年度結算數字並無差池，但因業務與財務聯繫時間問題，產生收入認列時間差。