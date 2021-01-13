〈鴻海攻電動車〉攜吉利合組公司 富士康主導委派董事長、執行長

鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日宣布，旗下富士康與浙江吉利控股，共同簽署戰略合作協議，未來將成立合資公司、雙方各持股 50%，富士康將取得多數席次，合資公司董事長及執行長也將由富士康指派。

鴻海董事長劉揚偉表示，吉利與富士康結盟是汽車界牽手 ICT 行業的一次重量級合作，借助集團全球領先的前端科技研發、智慧製造及硬軟體生態垂直整合能力，雙方可實現優勢互補，滿足不同客戶的需求。

劉揚偉強調，雙方合作不僅契合集團 3+3 戰略轉型方向，還將對汽車行業發展帶來巨大改變，提供科技最領先、速度最快、最有成本優勢的全價值鏈造車服務平台，體現全產業鏈的競爭優勢，對吉利與富士康的合作前景充滿期待。

鴻海表示，雙方合資公司將導入資通訊產業分工模式，超越現有汽車產業模式，向創新高效的製造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為全球汽車產業的電動化、智能化、網聯化、共享化過程中，從設計到生產，提供一站式服務。

根據協議，合資公司董事會由五名董事組成，其中，富士康委派三名董事，吉利控股委派兩名董事，董事長及執行長由富士康委派、財務長則由吉利委派。