〈財委會質詢〉台新金賣彰銀持股籌保德信聘金 財部證實有財團願意承接

台新金 (2887-TW) 為籌措併購保德信人壽資金，擬出脫彰銀 (2801-TW) 持股，對此財政部次長阮清華表示，關於台新金釋出的持股，已有幾家財團表態願意承接。

立法院財委會今 (13) 日召開臨時會審查財政部所屬印刷廠與菸酒公司 110 年度預算，民進黨立委高嘉瑜質詢時問，關於台新金併購保德信人壽資金來源，及釋出彰銀持股方法等相關議題。

阮清華答詢時指出，台新金將分年逐批釋出彰銀持股，財政部對此也陸續與幾家財團接洽，討論接手彰銀股票的可能性，目前有些單位表態願意接手彰銀股票，但至於接洽的單位有哪些，暫不方便透露。

據了解，為避免製造第二大股東，衍生經營權糾紛，財政部接洽接手的單位除了泛公股外，也徵詢部分壽險業，主要是壽險業不能參與上市櫃公司董事選舉，不會介入經營權之爭，但因應 IFRS17 新制資本壓力，因此被徵詢壽險業目前態度仍不明。

至於台新金能否如願將保德信人壽納入金控版圖，金管會最快將在 1 月底准駁。

台新金為擴張金控版圖，去年 8 月宣布以 55 億元併購保德信人壽，為籌措併購與長期經營資本，台新金擬出脫彰銀持股，除籌措經營資本外，也可望讓纏鬥 15 年餘的彰銀經營權落幕。