天力離岸6月啟動風機葉片生產 訂單已看至2024年

風機葉片製造商天力離岸 (6793-TE) 今年 6 月將開始生產 9.5MW 的風電葉片，9 月時可望全產能生產，年產能將達 180 片，目前訂單已排至 2024 年。法人看好，隨著出貨放量，天力離岸明年可望獲利。

天力離岸將由總經理蕭維成領軍，派遣 53 位技術人才到丹麥，接受為期 3 個月的離岸風電葉片製造技術培訓，今日舉行記者會。

董事長吳坤達表示，風機葉片為離岸風機最具價值關鍵零組件，佔整體風機價值達 30%，除是台灣離岸風電國產化重要指標，更是台灣未來進軍亞太、甚至全球離岸風電市場的戰略性部署。

吳坤達指出，天力創下兩項世界第一，是全球已量產最大 MW 級 (9.5MW) 及最長 (85 公尺) 的碳纖維葉片量生產製造商，也是風機製造商台灣菱重維特斯 (MVOW) 在亞太地區，唯一的離岸風機葉片廠。

天力離岸目前正積極建置台中港新廠，占地面積 21 公頃，今年 4 月模具將運至台灣、首條產線將安裝就緒，並於 6 月開始製造生產，9 月時可望全產能生產，屆時 2 天可生產一支風機葉片，年產能相當於 180 片，目前訂單已排至 2024 年。

對於第三階段區塊開發競標，吳坤達認為，因為總分配容量有上限，建議政府可更平衡各家開發商可取得的開發容量，避免少數開發商寡占，不利國內供應鏈談判及議價；並可考慮提供誘因，鼓勵籌設代表台灣民間的本土離岸風電開發商。

天力離岸 2019 年稅後虧損 3837 萬元，每股虧損 1.53 元。去年上半年稅後虧損 2051 萬元，每股虧損 0.63 元。由於今年葉片才剛進入量產階段，營運恐難轉盈，法人看好隨著出貨放量，明年可望順利獲利。