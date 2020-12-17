離岸風電助攻 歐盟成我國最大外資來源

台歐盟經貿對話會議今 (16) 日以視訊方式舉行，經濟部表示，歐盟成為我國最大外資來源，主要因我國積極發展離岸風電，來自歐洲業者的投資近來快速成長，截至 10 月底，歐盟在台投資高達 485 億美元，經濟部表示，台歐盟合作關係不斷增溫，可望持續透過各項平台深化經貿交流。

台灣與歐盟今天舉行經貿對話，由經濟部政務次長陳正祺與歐盟貿易總署 (DG TRADE) 副總署長 Helena KÖNIG 主持。根據經濟部統計，歐盟是我國第五大貿易夥伴，今年 1-11 月貿易額為 462 億美元；截至 10 月底，歐盟在台投資額約 485 億美元，為我國最大外資來源。

台歐盟經貿會議就全球與雙邊經貿政策環境發展、動植物防疫檢疫 (SPS)、技術性貿易障礙 (TBT)、智慧財產權保護、投資、藥品及醫療器材等各項經貿議題進行對話。此外，雙方也針對歐洲業者如何充份發揮潛力，以台灣的風能發展貢獻力量進行討論。

儘管今年受到新冠肺炎干擾，丹麥商沃旭能源 (Ørsted)、哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、德商達德能源集團 (WPD) 等多家歐洲外商，仍加速在台建置離岸風場，因此帶動本土供應鏈成形，沃旭日前還表示，將在「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」部署企業專網，為亞洲首例，預計明年第 3 季前完工。

陳正祺表示，歐盟提出下世代歐盟復甦基金，並以綠色及數位轉型為主要方向，台歐盟在這些領域有長期合作關係，我國企業具彈性化生產製造及創新能力，將是歐盟建構開放戰略性自主的最佳合作夥伴。

此外，針對歐盟協助我國成為國際化妝品法規合作會議 (ICCR) 正式會員，經濟部對此表示感謝，強調未來將積極參與 ICCR 相關活動，掌握各國化妝品相關法規及趨勢。