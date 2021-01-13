馬光-KY去年純益年增逾1成 每股賺1.81元創高

馬光 - KY(4139-TW) 今 (13) 日公布自結，受惠旗下天津馬光調整營運體質有成，去年第 4 季稅後純益 3421 萬元，季增 103.63%、年減 60.8%，每股純益 0.8 元；去年全年稅後純益 7717 萬元，年增 14%，每股純益 1.81 元，創新高。

馬光表示，天津馬光去年採用大數據分析檢視糖尿病病患用藥情形，針對濫用藥物導致成本較高的病患採不主動續約，藉此提升糖尿病慢病管理業務毛利率，推升天津馬光去年營收年增 14%，獲利年增 4.5 倍。

天津馬光自費門診業務包括牙科、中草藥及推拿等，後續推動糖尿病慢病管理等慢病健檢業務，由於此類項目毛利較高，均有助未來獲利表現。

新加坡馬光方面，去年新冠疫情衝擊營運表現，全年營收年減 14%，不過在政府補助、新加坡馬光中醫診所調整營運體質，及開設新設立的中醫婦幼專科診所，去年獲利仍年增 1 成。

展望後市，馬光表示，天津馬光預計每年將增設至少 3 家社區醫療診所，新加坡馬光則規畫未來 3 年內，再開設 12 家中醫婦幼專科診所，同時推動互聯網醫療業務，擴展糖尿病慢病管理業務。