自駕、電動車題材正熱 券商提高百度目標價 至289美元

百度 (BIDU-US) 本周正式組建一家智能汽車公司，而吉利將成為新公司戰略合作夥伴。研究機構認為，百度加速轉向自動駕駛商業化，而這部分仍未反映在估值上，看好百度仍有成長潛力。

中信建投分析，百度長期堅持技術投入，積極佈局 AI 領域，自駕車 Apollo 及智能雲等尚未充分體現在公司估值中。第一上海證券研究部門認為，加入這部分業務，百度合理市值 1116.5 億美元，因此上調目標價至 289 美元，並維持買入評級。

百度股價在美股周二 (12 日) 收 239.45 美元，單日漲幅 9%。

百度從 2013 年開始布局自動駕駛，在 2017 年整合 4 個部門業務，部署 Apollo 自動駕駛計畫。公司指出，目前在全球 97 個國家有超過 45000 名開發者，210 個產業合作夥伴。

第一上海證券表示，除了 Apollo 之外，百度還有成熟的核心廣告業務、成長階段的百度雲，以及在早期階段的小度，並持有愛奇藝和攜程的股權，由此計算給予目標價 289.10 美元，相當於 2021 年 PE 30 倍，並維持買入評級。

但第一上海仍提醒，百度當前的風險因素，包括 AI 商業化不達預期、宏觀經濟下行、人民幣貶值、競爭加大、公司治理或企業文化導致新業務不如人意，均可能造成困境。

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