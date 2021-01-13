〈美股早盤〉川普彈劾案表決在即 美股開盤波動、英特爾飆10%

美股連兩天於平盤狹幅波動，道瓊工業指數週三 (13 日) 開盤小漲 19 點，標普 500 指數漲 0.1%，那斯達克指數漲 0.1％，費半漲 0.44%。人事異動消息傳出後，英特爾 (INTC-US) 開盤飆 10%。

市場持續關注川普彈劾案。在副總統彭斯 (Mike Pence) 拒絕援引憲法罷免川普後，美國眾議院週三 (13 日) 上午就川普彈劾決議進行表決。

根據美國憲法，眾議院以多數決通過總統彈劾條文後，彈劾案將送往參議院審議，在獲得三分之二參議員投票同意後，川普將卸除總統職位。然而，距川普正式卸任僅剩不到 10 天，有分析認為彈劾程序恐無法在川普卸任前啟動。

針對額外財政刺激前景，參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 保證，新政府上任後，首要目標為推動疫情緊急紓困法案，包含將現金支票調升至 2000 美元，並加碼對疫苗、中小企業、學校，以及州與地方政府的支持。

美國總統當選人拜登預計週四 (14 日) 公布刺激計畫細節內容，對財政刺激的預期近來推動美債殖利率走升。

個股消息面，《CNBC》引述消息人士稱，英特爾執行長 Bob Swan 將於今年 2 月卸任，傳出將由戴爾 (Dell) 旗下軟體公司 VMWare 執行長 Pat Gelsinger 接任。受消息影響，英特爾開盤一度漲超 10%。

經濟數據方面，美國公布 2020 年 12 月核心 CPI 月增 0.1%，增速較上月放緩，年增率 1.6% 持平前值。勞工部指出，通膨率仍遠低於 Fed 設立目標。

截至台北時間週三 (13 日)22 時許：

道瓊指數上漲 19.06 點或 0.06%，暫報 31087.75 點

那斯達克上漲 17.08 點或 0.13%，暫報 13089.51 點

標普 500 指數上漲 3.28 點或 0.09%，暫報 3804.47 點

費半上漲 13.05 點或 0.44%，暫報 3001.07 點

台積電 ADR 下跌 0.76% 至每股 122.07 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.116%

紐約輕原油下跌 0.79% 至每桶 52.79 美元

布蘭特原油下跌 1.01% 至每桶 56.01 美元

黃金上漲 0.70% 至每盎司 1857.10 美元

美元指數上漲 0.24% 至 90.28 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Urban Outfitters(URBN-US) 早盤下跌 6.04％，至 28.48 美元。

新冠疫情拖累實體店面客流量，服飾零售商 Urban Outfitters 去年底銷售旺季表現不佳，截至去年 12 月 31 日的兩個月內，總銷售額年減 8.4%，同店銷售額也下滑 9%，儘管線上銷售額呈兩位數增長，仍不足以抵銷實體門市虧損。

公布年底銷售數據之際，該公司同時宣布現任執行長 Trish Donnelly 將於 1 月 31 日離職，並由旗下品牌 Free People 現任執行長 Sheila Harringto 接任。

塔吉特 (TGT-US) 早盤下跌 0.91％，至 197.29 美元。

全美第二大零售商塔吉特 (Target) 週三公布年底銷售數據，截至去年 12 月的兩個月內，其同店銷售額年增 17.2%，實體門市與線上銷售額合併後年增 4.3%，但銷售增速仍較去年第 3 季下滑。

Visa(V-US) 早盤上漲 0.95％，至 210.84 美元。

受美國司法部阻撓，Visa 週二宣布終止對金融科技新創 Plaid 的收購計畫。司法部認為，這筆收購案將擴大 Visa 在簽帳交易市場的壟斷地位，恐為新進入者帶來競爭威脅。

Plaid 執行長 Zach Perret 於聲明表示，未來將以投資及合夥方式繼續和 Visa 合作。

每日關鍵經濟數據：

美國 12 月 CPI 年增率報 1.4％，預期 1.3%，前值 1.2%

美國 12 月 CPI 月增率報 0.4％，預期 0.4%，前值 0.2%

美國 12 月核心 CPI 年增率報 1.6％，預期 1.6%，前值 1.6%

美國 12 月核心 CPI 月增率報 0.1％，預期 0.1%，前值 0.2%

綠線：美國 CPI 月增率，藍線：美國 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 23:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 801 萬桶

華爾街分析：

道富環球顧問公司 (State Street Global Advisors) 歐洲投資策略主管 Altaf Kassam 認為，市場將在一段時間內維持震盪，但整體來看，該公司仍保持謹慎樂觀態度，額外財政刺激可能性將保護風險資產，但也有大量現金在場邊觀望。

滙豐私人銀行 (HSBC Private Banking) 全球投資長 Willem Sels 表示：「我們知道經濟將在某個時刻變得更好，因此市場很願意向前看，市場仍處於風險偏好狀態。