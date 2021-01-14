【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 晶片大廠英特爾公司因執行長換人股價走揚，美國總統川普遭國會通過彈劾，加上美國全新變種病毒現身，美股走勢呈現狹幅震盪，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.03% 至 + 0.43%，其中那斯達克指數漲幅最大，台積電 ADR 下跌 3.07%，聯電 ADR 上漲 1.83%，特斯拉上漲 0.59%，蘋果上漲 1.62%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

（2）、均線：支撐為 5 日線 (約 15,501 點) 附近，壓力為 16,000 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，指數仍要提防震盪。

3. 櫃買指數上漲 1.33%，收在 188.66 點。短線支撐為 186 點附近，壓力為 192 點附近。

4. 觀盤重點：新台幣持續升破新高，熱錢持續進入台股，外資持續買進權值股推升加權指數，指數再創新高，短線上我們認為在 5 日線未跌破前仍有機會再持續走揚，建議逢低挑選產業具漲價及營收持續成長的電子股佈局，操作上勿過度追高，選股佈局上可留意遊戲、設備、NB、塑化、自行車等。

5. 超微、輝達昨（13）日搶在 2330 台積電今天法說會前，推出處理器、繪圖晶片等一系列新產品，並同聲看好後市銷售。市場看好兩大廠對 2330 台積電投片量可望持續增加，買盤再度卡位，帶動 2330 台積電昨天股價站上 600 元大關之上、收 605 元新天價，總市值近 15.8 兆元，同寫新猷。

6. 英特爾強攻自駕車，誓言要靠新款光達系統單晶片（LiDAR SoC）翻轉產業，在 2025 年前讓自駕車夠便宜，讓一般人都能買得起。市場預期，英特爾這項自駕車關鍵突破將委由 3105 穩懋代工光達元件，3105 穩懋獲得英特爾代工大單，將能藉此擴大車用射頻元件版圖。

7. 台股第三高價股 5274 信驊董事長林鴻明昨（13）日表示，旗下兩大業務訂單非常旺，已呈現供不應求盛況，目前訂單出貨比（B／B 值）超過 2，意即僅能滿足不到五成客戶需求，尤其第 2 季更將迎來「非常強勁成長」，看好全年營收、獲利將再創新高。

8. 大宗商品和波羅的海綜合運價指數（BDI）12 日收盤時上漲 5%，BDI 指數近一周大漲 30%、近一個月漲幅達 52%，市場預期中國大陸農曆年前對各項原物料需求量仍大，運價有機會再衝高，國內經營大型散裝船業者 2606 裕民、2612 中航、2605 新興及 2637 慧洋 - KY 等，多採取將船轉租的營運模式，預期今年換約將能簽到更好的運價。

