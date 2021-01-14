〈閎暉車用新技術〉環保製程新技術打入歐系大廠 供貨週期長達5年

閎暉 (3311-TW) 轉型進軍車用領域，看準歐洲政府近年注重車用產品須具備環保製程，研發兩年開發出車用環保製程新技術，目前已打入 3 款歐洲汽車型號，供貨週期長達 5-6 年，並看好環保製程趨勢，擬在馬來西亞擴增廠房。

車用產品多是利用噴塗與雷雕，其中噴塗汙染程度較高，近年環保意識抬頭，歐洲政府陸續祭出相關政策，要求車廠產品需使用環保材質，製成也須符合環保規定。

閎暉看準此趨勢，經過逾兩年研發後，將汙染程度高的噴塗技術，可透過環保新技術取代，目前主要應用在車裝機構件、車內中控台等；該車用環保製程新技術過去多為德國供應商提供，但成本高到車廠無法負擔，因此車廠轉向亞太地區尋找機會。

閎暉指出，雖然新技術成本較高、單價也較過去高，但因符合歐洲政府規定，客戶接受度較高，一但打入單一車款，供貨週期長達 5-6 年，目前使用新技術的客戶多以中高階品牌為主，並已有 3 款車種使用，今年還有 4-5 款正在進行認證階段，不過驗證期長達 1.5-2 年，全部車款無法都今年通過認證。

閎暉汽車零組件占整體營收比重約 57%，其中新技術占比已達雙位數，看好今年部分新車款將使用新技術，今年全年汽車零組件營收有望年增 1 成以上。

閎暉認為，未來車用需求將逐步擴大，加上馬來西亞廠產能利用率高，擬擴大廠房、產線因應，預計半年內以不高於 4000 萬馬幣 (約新台幣 2.32 億元) 在當地購置土地及廠房。