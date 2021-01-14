拜登支持率高不利股市 研調：兩者確實呈現反向關係

準美國總統拜登 (Joe Biden) 的高支持率對股市而言很可能是個壞消息？據 Ned Davis Research 研究發現，美國總統的支持率，是股市很好的反向指標，意味著當總統支持率越高時，股市往往表現不佳。

Ned Davis Research 表示，翻開歷史數據來看，除了總統支持率特別低以外 (低於 35%)，當總統支持率越高時，道瓊工業指數報酬反而越低。

美國總統支持率與美股年化報酬變化 (圖: Ned Davis Reaserch)

據蓋洛普 (Gallup) 的調查數據顯示，拜登 (Joe Biden) 在政權過渡時期的支持率為 65%，不過以上圖來看，拜登目前支持率，其歷史平均年報酬約為 5% 至 10% ，與歷史總平均報酬相比約低 2.4%。

在 1 月 20 日拜登正式上任前，蓋洛普將不會公布正式的總統支持率，但若與 4 年前相比，當時川普政權過渡時期，支持率約為 48%。

據 Ned Davis Research 研究顯示，當總統支持率落在 35% 至 50% 之間時，股市表現通常最好，回顧 2017 年川普上任至今，其支持率變化範圍約在 35% 至 49% 之間，經股利調整的標普 500 指數則有 16% 的年化報酬。

財經專欄 MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 認為，這反向關係其中一個主要原因便是，越低的總統支持率越不易出現低於預期的狀況，反之高支持率的狀態，當出現低於市場預期的狀況，就會明顯影響到股市表現。

Hulbert 表示，考慮到美國民主、共和黨兩極化的現象，拜登未來在推行政策上仍將面臨挑戰，此外，僅管疫苗已問世，並開始大範圍接種，但只要疫情未完全受控制，便會為經濟與市場帶來不確定性，因此 Ned Davis Research 這樣的研究結果實屬合理。

不過，也有一個極端值的情況，就是過低支持率也會影響股市報酬，Ned Davis Research 表示，此類時期「過度悲觀主義」盛行，導致股市表現提不起勁。

例如，1974 年尼克森 (Richard Nixon) 卸任前支持率低至 24%，當時股市正經歷 2 年的大空頭，是上個世紀第二大的空頭市場。此外其他支持率低於 35% 的例子還包含卡特總統與老布希與小布希總統。