拜登就職前夕 參院舉行葉倫財長提名確認聽證會

《彭博社》週二 (12 日) 引述消息人士報導，前聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 將於 1 月 19 日赴參院聽證會，確認美國財長提名資格。

消息人士透露，美國參議院金融委員會計畫在 1 月 19 日 (即拜登就職典禮前一天) 舉行葉倫財長提名的確認聽證會。

拜登就職典禮前一天，葉倫將赴參院舉行的財長提名確認聽證會。(圖片：AFP)

一些共和黨議員已表態支持葉倫，外界預料葉倫將輕鬆獲得參院同意，成為首批經參院確認的內閣人員。

葉倫畢業於於布朗和耶魯大學，2014 年 2 月 3 日葉倫接替前主席柏南奇，成為第一個擔任 Fed 主席的女性。

當選總統拜登去年 11 月 30 日提名主席葉倫出任新內閣的財政部長。參議院確認同意後，葉倫料再度創下紀錄，成為首位擔任美國財政部長的女性，並成為第二位擔任財長的前聯準會主席。

聯準會主席鮑爾於 12 月利率決策會議後曾提到，他已親自祝賀葉倫被提名財長，若經參議院確認，他將與葉倫密切合作，但在此之前，他不會和葉倫討論政策。

截稿前，拜登政權交接團隊發言人沒有回應置評。參院財政委員會發言人 Taylor Foy 拒絕對此發表評論。

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