〈台積電法說〉今年營收成長上看16% 2025年前每年續創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，預估今年晶圓代工產值將成長 10%，台積電美元營收將成長 14-16%，優於產業平均，且未來 5 年內，每年美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%，也就是說，台積電將連續 16 年寫歷史新高紀錄。

總裁魏哲家預估，今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 8%，晶圓代工產值估成長 10%，台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求暢旺，估今年美元營收將成長 14-16%。

魏哲家說，台積電營運進入高成長期，包括 5G、高效運算等相關應用，驅動先進製程需求強勁，預估今年起至 2025 年止 (包含 2025 年)，台積電每年美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%。

台積電營收從 2010 年開始創歷史新高，並逐年往上成長，依照台積電預估，至 2025 年止每年營收都將逐年成長，也代表台積電將連續 16 年營收歷史創新高，堪稱台股之最，也不枉護國神山這個稱號。

魏哲家並預估，全球智慧型手機出貨量今年將成長 10%，其中，5G 手機滲透率去年達 18%，今年將超過 35%。

就各平台來看，台積電預估，今年高效能運算、車用需求將優於公司營收成長平均，手機、物聯網則會接近公司平均，而後段的先進封裝等製程則也稍優於平均。