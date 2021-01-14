〈期交所展望〉期貨交易一半是自然人 將加掛小型契約 護國神山入列

期交所今 (14) 日舉行歲末記者會，董事長吳自心表示，今年考量國內期貨市場交易人結構約有一半為自然人，新商品均朝小規模設計，其中最受囑目的是加掛股票期貨小型契約及類股指數期貨小型契約，台積電 (2330-TW)、穩懋 (3105-TW)、國巨 (2327-TW) 等個股都可望入列。

吳自心表示，去年全球因為疫情衝擊，國際金融市場波動劇烈，市場避險及交易需求大增，台灣期貨市場振幅及波動度大幅躍升，台指期最近月契約平均振幅、波動度分別為 164 點、23.4%，較前一年增加 82 點、12.5 個百分點，連帶交易量也衝出新高，來到 3 億 4139 萬 3346 口，日均量達 139 萬 3442 口，繼 2018 年交易量 3 億 808 萬 3576 口後，改寫歷史新高。

其中，台指期夜盤交易貢獻卓著，吳自心指出，國內期貨市場夜盤交易時段涵蓋歐美股市交易時段，在國際股市前所未有的大幅波動下，交易人對夜盤關注度大幅增加，夜盤去年的交易量達 8539 萬 8929 口，年成長 55.8%；占同商品日盤交易比重達 37.5%，亦較前一年的 29.8% 再成長 7.7 個百分點。

吳自心強調，自 2017 年推出夜盤後，整體期貨市場的交易日均量已成長了 2.5 倍，顯示出交易人對夜盤的需求量，未來會持續導入可納入夜盤的交易商品。

吳自心進一步分析去年國內期貨市場成長來源，主要為期貨類商品交易量較前一年大幅成長 54.5%，選擇權類商品亦有 18.5% 的成長幅度。

比較特別的是，去年小型台指期貨交易量年成長 101.9% 最多，是四大主力商品中成長動能最強的一項商品，其次為台股期貨成長 35.3%、股票期貨成長 28.3%，台指選擇權則成長 18.7%。

吳自心解釋，小型台指期貨之所以成長快速，主要是我國期貨市場交易人結構約有一半為自然人，為便利小額交易人參與，滿足市場需求，近年推出新商品均朝小規模設計，今年亦將規劃加掛股票期貨小型契約及類股指數期貨小型契約。

吳自心表示，考量到台股持續攀升，部分股票股價高漲，為提供小額交易人更多交易機會，期交所規劃降低股票期貨小型契約掛牌門檻，由現行股價 500 元以上可掛牌小型契約，降至 300 元的門檻，屆時股票期貨小型契約掛牌數量可望從目前的 9 檔再增加。

期交所總經理黃炳鈞也透露，目前期貨小型契約已研擬得差不多了，主要會以現貨股價 300 元以上，且期貨流動性高的為主要納入的目標，舉例來說像是台積電、國巨、穩懋、玉晶光等都會有機會可以納入，預計最快可以在農曆新年前就可推出，目標是希望期貨小型契約從現在的 9 檔增至約 15 檔。

另外，因為台股頻創新高，國內股價指數期貨商品的契約規模擴大，使交易該商品的保證金隨之升高。以電子指數為例，去年 12 月 31 日為 720.32 點，電子期貨契約規模達 286 萬元，是上市時的契約規模約 2 倍之多，保證金達 14.5 萬元。針對此一情形，期交所也正在研議推出國內類股指數期貨小型契約，以降低參與門檻，提高交易人參與類股指數交易的機會。

