〈房產〉不畏疫情 桃園小宅產品成交總價一路走高

2020 年全球遭疫情擾亂，但小宅產品還是漲聲響起，根據房仲業者統計，小宅交易結果顯示，桃園 2 房產品的平均交易總價在 760 萬元，創 2013 年第一季以來新高價。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園市小宅交易愈來愈多，2020 年第三季 2 房住宅交易，平均房屋總價來到 760 萬元，與上季相比上漲 6%；與過去 2013 年第一季平均總價 531 萬元比，漲幅更驚人，7 年來上漲幅度 43.1%，增加了 229 萬元的房價負擔。

另外，1 房住宅產品，2020 年第三季平均住宅總價 384 萬元，與 7 年前平均總價 274 萬元相比，也有 4 成漲幅。

根據最新實價統計，2020 年桃園市小宅交易量約 7500 件，其中各行政區小宅交易量破千件，分別是桃園區冠軍達 2128 件，其次是中壢區 1807 件。

江怡慧分析，社會人口結構改變使得現今家庭結構由傳統大家庭轉型為核心家庭、總生育率降低以及離婚率增，加上中大坪數住宅總價較高，對於中小家庭、單身貴族容易產生較高的經濟負擔壓力，因此兩房或 1 房產品小戶型住宅相對總價低，且空間可滿足需求，民眾傾向入手。