北市勞動局籲償還加班費 高鐵：無積欠加班費、將再上訴

對於台北市政府勞動局今 (14) 日指出，台灣高鐵 (2633-TW) 尚積欠 2.5 億元加班費，並拍板於 20 日進行勞資協商，台灣高鐵對此回應，實無積欠勞工加班費，而本案已由台北高等行政法院於去年 12 月 23 日一審宣判，並非最終判決，將依法再提出上訴。

台北市政府勞動局指出，台灣高鐵自 2007 年通車起，未支付員工國定假日和超時工作加班費，積欠金額達 5 億元，而高鐵至 2016 年僅支付一半，至今尚積欠 2.5 億元。

台灣高鐵說明，此加班費爭議已於 2016 年初與高鐵企業工會完成協議書簽訂，並於 2016 年 8 月 19 日起陸續發放爭議加班費半數金額，依協議內容，已發給員工金額將不追回。

台灣高鐵強調，將視本案行政訴訟最終判決結果，再行辦理剩餘半數爭議加班費是否發放事宜，實無積欠勞工加班費情事。

此案於去年 12 月 23 日已由台北高等行政法院一審宣判，台灣高鐵指出，此尚非最終判決，將依法提出上訴，以兼顧照顧員工並維護股東權益責任，同時籲請台北市政府勞動局、高鐵企業工會和社會各界體諒高鐵依從法規遵循和公司治理原則用心。

台灣高鐵再次強調，已實施優於勞基法的加班費率，盼最終判決結果確定後，相關爭議可終告解決。