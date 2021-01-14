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上半年促參商機逾800億元 台北市榮登全台推案王

鉅亨網記者郭幸宜 台北
上半年促參商機逾800億元 台北市榮登全台推案王。(鉅亨網資料照)
上半年促參商機逾800億元 台北市榮登全台推案王。(鉅亨網資料照)
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促參BOT財政部台北市

財政部盤點今 (2021) 年上半年大型促參案，簽約金額達 10 億元以上共 16 件，民間投資金額共 823 億元，其中又以台北市合計投資金額共 343.77 億元，搶下全台推案王寶座。

根據財政部資料，今年台北市三大促參案中，「北士科軟橋段」投資金額約 287 億元、「數位內容創新中心 BOT 案」31.8 億元、「捷運新埔站 (捷三) 毗鄰地土地開發案」25 億元，三者合計投資金額共 343.77 億元。

至於台中市預計推出「台中市立復健醫院及老人醫院 ROT 及 BOT 案」，投資金額 70 億元，以及「文山焚化廠興建 ROT 及 BOT 案」投資金額 40 億元，兩案合計投資金額 110 億元，排名亞軍。

財政部表示，今年上半年促參案中，根據促參與法辦理共 11 件、民間投資金額 273 億元，其中長照與焚化廠等民生基礎建設案共有 5 件，民間投資金額超過 152 億元，占比超過 5 成。

進一步分析這 11 件促參案，中央機關辦理者 2 案 (29.6 億元)、台中市政府 (110 億元)、嘉義縣政府 (24 億元) 各 2 案、台北市政府 (31.8 億元)、新北市政府 (10.7 億元)、台南市政府 (33.3 億元)、基隆市政府 (17.7 億元) 及新竹縣政府 (16 億元) 各 1 案。

至於另外 5 件招標設定地上權及公辦都市更新案，其中交通部與台北市政府各 2 案、高雄市政府 1 案。

財政部表示，去年民間參與公共建設招商大會釋出商機案源 72 案，投資金額超過 1800 億元，部分案源於今年上半年公告招商簽約。