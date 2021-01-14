下周國內油價恐連八漲 創逾10個月新高

國際油價本周持續走高，國內汽柴油價格下周恐連八漲，根據中油浮動油價公式估算，在不考量亞鄰競爭國最低價下，預計 18 日凌晨零時起，汽柴油每公升將調漲 5 角、7 角，創逾 10 個月新高，回升至去年疫情爆發前的水位，不過，中油考量政府要求，將自行吸收部分漲幅。

今年迄今不到半個月，國際油價已飆漲逾一成，由於沙烏地阿拉伯上周宣布 2、3 月原油日產量再減 100 萬桶，加上美國商用原油庫存下滑，激勵原油價走升，但隨著全球疫情升溫，多國實施防疫封鎖措施，市場再次擔心能源需求問題，因而抑低油價漲幅。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格每桶來到 52.91 美元；3 月交割的 Brent 原油期貨價格目前則為每桶 56.06 美元。此前 WTI 已連 6 日收高，創去年 5 月以來的最長漲勢，Brent 與 WTI 原油週二收盤價均寫下 2 月 21 日以來的最高。

根據中油官網顯示，累算至 13 日，中油 7D3B 指標原油每桶已來到 55.73 美元，較上周上漲 2.6 美元，新台幣兌美元匯率 28.47 元，較上周小貶 4.6 分。

據中油浮動油價公式估算，下週汽柴油零售價每公升恐將上漲 0.5 元及 0.7 元，為連續第八周調漲，不過，我國政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，預估中油將自行吸收部分漲幅。

依照推估漲幅，下周 92 無鉛汽油每公升將來到 25.2 元、95 無鉛汽油 26.7 元、98 無鉛汽油 28.7 元，超級柴油 23 元。不過，實際油價調整請以中油周日公布為準。