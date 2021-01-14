旭品客戶包下泰國新廠產能 董座：今年沒有悲觀的理由

電競機殼廠旭品 (3325-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長蕭奕彰表示，泰國新廠產能預計今年中開出，且由於免關稅特性，已有知名品牌包下部分產能，新產能開出後即可滿載，加上與光寶科 (2301-TW) 合作的伺服器機殼專案開始放量，今年營運沒有悲觀的理由。

蕭奕彰指出，由於電競機殼輸往美國需被課徵高達 25% 的關稅，加上近年中國勞工薪資逐步高漲，以及終端銷售地區以美國、歐洲為主，因此在 2020 年啟動為期五年的產能移轉計畫。

旭品目前在中國東莞共有 5 條生產線，預計在泰國建置 7 條生產線，今年 7-8 月就可開始投產，持續拉升泰國生產比重，且因泰國免關稅特性，可有效降低客戶成本，加上旭品屬於同業中產能移轉速度較快的供應商，去年開始取得大批轉單。

蕭奕彰直言，受惠泰國廠免關稅優勢，眾多知名品牌積極預定新廠產能，看好新產能一開出後就可滿載，屆時營收將可顯著提升，獲利也隨產能達經濟規模同步成長。

此外，旭品也與光寶科合作伺服器業務，期望打造公司的第二隻腳，近年隨著雲端建置加速，也帶動伺服器機殼產業快速成長，以今年合作訂單推估，將挹注旭品今年營收約 2-3 成。