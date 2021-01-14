〈台積電法說〉今年營收續創高、資本支出暴增 一文看懂九大亮點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開線上法說，公布財報並釋出營運展望，去年第四季雙率、純益與 EPS 同寫新高，今年產業與營收展望、資本支出、英特爾外包訂單與海外擴產計畫等議題，都是法說上的焦點。《鉅亨網》整理出本次法說會九大重點，讓讀者一文看懂。

去年全年每股純益 19.97 元 每天賺進 14 億元

台積電去年第四季雙率均優於財測預期，並改寫新高，毛利率 54%，營益率 43.5%，單季稅後純益 1427.7 億元，季增 4%，年增 23%，每股純益 5.51 元，純益與 EPS 續寫新猷；全年稅後純益 5178.85 億元，年增 5 成，相當於去年每天平均賺進超過 14 億元，每股純益 19.97 元，賺近 2 個股本。

Q1 營運估維持高檔

今年第一季受惠高效運算需求強勁、車用需求回溫下，及智慧型手機季節性影響略為和緩等因素，產能利用率維持高檔，營運淡季不淡，估營收 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%，將續創新高，毛利率估 50.5-52.5%，營益率估 39.5-41.5%，較上季下滑，但仍處高檔。

今年產業、營收持續成長 營收逐年創高至 2025 年

台積電預估今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 8%，晶圓代工產值估成長 10%，而台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求暢旺，估今年美元營收將成長 14-16%，優於產業平均。

台積電營收從 2010 年開始創歷史新高，並逐年往上成長，依照台積電預估，至 2025 年，每年營收都將逐年成長，美元營收年複合成長率 (CACG) 將達 10-15%，也代表台積電將寫下連續 16 年營收改寫歷史新高的紀錄，不枉護國神「積」稱號。

今年資本支出暴增最高達 280 億美元

台積電去年年資本支出共 172 億美元，今年資本支出將達 250-280 億美元，遠高於外資原先預期的 220 億美元，相當於年增 45-62%，其中 80% 將用於先進製程，10% 用於先進封裝技術量產需求，10% 用於特殊製程。

今年車用與高效運算最好 手機、物聯網接近成長平均值

台積電預估，今年高效能運算、車用需求將優於公司營收平均成長率，手機、物聯網則會接近平均，而後段的先進封裝等製程將稍優於平均。

5G 手機滲透率估達 35%

台積電預估，全球智慧型手機出貨量今年將成長 10%，其中，5G 手機滲透率方面，去年達到 18%，今年預期將超過 35%，成長動能強勁。

談英特爾外包訂單

台積電大舉上調今年資本支出至 250-280 億美元，大幅高於外界預期，外資也因此關注是否與英特爾委外代工訂單有關，對此，總裁魏哲家僅強調，台積電一向不評論單一客戶，調升資本支出是因看好 5G、高效能運算等應用，長期動能強勁，將支持客戶需求。

看新台幣匯率持續升值 估到 27.9 元

台積電每季法說會公布的新台幣匯率預估，被視為業界觀察新台幣走勢的指標。而即便近來央行頻頻出手阻升，並罕見公開呼籲各界共同穩定匯市，但從台積電第一季財測來看，對新台幣匯率假設來到 27.9 元，顯然看新台幣匯率升破 28 元已勢在必行。

海外擴產規劃

董事長劉德音表示，美國亞利桑那州廠現階段以 2024 年量產時，達到月產能 2 萬片為目標，未來也不排除進行下階段擴產計畫；而南京廠則有規劃逐步擴充產能。台積電也在法說會後首度證實，正評估在日本設立材料研發中心，但目前尚未做出最終投資決定。