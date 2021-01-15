高通收購NUVIA迎戰聯發科 全球大廠同按讚

高通 (QCOM-US) 今 (15) 日宣布，由於 5G 加速整合行動通訊與運算技術，因此決議以 14 億美元收購 NUVIA，完成交易後，CPU 效能和功效可望大幅增加，鞏固 Snapdragon 平台的領導地位，全球知名品牌包括三星、微軟、GOOGLE、小米與 OPPO 等，甚至榮耀等，皆看好此次交易。

高通與聯發科 (2454-TW) 近期屢屢交鋒，雙方在手機領域競爭從 4G 一路延燒至 5G，聯發科更在去年第三季一舉奪下全球手機處理器龍頭寶座，高通也備感壓力，尤其近來雙方皆積極拓展 ARM 架構的筆電處理器平台，高通此次出手收購 NUVIA，獲全球知名品牌齊聲支持，也讓雙方戰火越演越烈。

高通合作夥伴包括全球知名手機品牌廠 Samsung、OPPO、Vivo、Xiaomi、Honor、SONY、LG，以及筆電兩大系統廠 Microsoft、Google，筆電廠 Acer(2353-TW)、ASUS(2357-TW)、HP、Lenovo、車用電子如 BOSCH、GM，與家電品牌 Panasonic、Sharp 等，皆看好高通此次收購案，。

高通指出，NUVIA 擁有經業界證實的世界級 CPU 和技術設計團隊，在高效能處理器、系統單晶片 (SoC) 以及運算密集型和電源管理的應用裝置，都擁有領先業界的專業技術。

高通看好，NUVIA CPU 結合高通的行動繪圖處理器 (GPU)、AI 引擎、DSP 和專用多媒體加速器，將進一步擴展高通 Snapdragon 平台的領導地位，將 Snapdragon 定位為未來連網運算平台的首選。

高通預計將 NUVIA CPU 整合進高通廣泛的產品組合，支援旗艦級智慧型手機、新一代的筆電和數位駕駛艙 (digital cockpit)，以及先進駕駛輔助系統、擴展現實和連網解決方案的基礎建設。

高通總裁暨繼任執行長 Cristiano Amon 表示，5G、運算和行動通訊架構的整合，以及行動通訊技術擴展至其他行業，都是高通重要的機會，也已做好準備，為運算平台帶來全新定義，推動產業生態系創新，為 5G 時代帶來全新的產品和體驗。