房市升溫 中國12月70城房價平穩中略漲

周五 (15 日) 中國統計局公布 12 月份 70 個大中城市房市數據，當中有 42 個城市房價呈現月增，11 月則有 36 個，以月度比較來看揚州以上漲 0.8% 領先各城市。中國統計局表示整體而言 70 個大中城市房地產市場價格漲幅平穩中略漲。

年度變化

12 月份，4 個一線城市新建商品住宅銷售價格年增 3.9%，漲幅與前一個月相同；中古住宅銷售價格年增 8.6%，漲幅比前一個月擴大 0.3 個百分點。

35 個二線城市新建商品住宅銷售價格年增 4%，漲幅比前一個月下滑 0.2 個百分點；中古住宅銷售價格年增 2.2%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點。

31 個三線城市新建商品住宅和中古住宅銷售價格年增分別為 3.5% 和 1.4%，漲幅比前一個月分別下滑 0.3 和 0.1 個百分點。

月度變化

12 月份，4 個一線城市新建商品住宅銷售價格月增 0.3%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點。其中，北京、上海和廣州分別上漲 0.3%、0.2% 和 0.7%，深圳下降 0.1%。

4 個一線城市中古住宅銷售價格月增 0.6%，漲幅比前一個月擴大 0.1 個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲 0.5% 、0.6%、0.7% 和 0.5%。

31 個二線城市新建商品住宅和中古住宅銷售價格月增均上漲 0.1%，漲幅均與前一個月相同。

35 個三線城市新建商品住宅和中古住宅銷售價格月增分別上漲 0.1% 和 0.2%，漲幅均與前一個月相同。

