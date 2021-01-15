車用晶片問題有解？傳台積電5月前後展開增產

日媒《日刊工業新聞》週五 (15 日) 報導，台積電 (2330-TW) 正在為五月左右展開的先進半導體增產作準備，在全全球車用晶片短缺之際，此舉被視為有助紓解問題。

晶片產量不足的問題是否會持續拉長令人擔憂，若台積電能增產，當前汽車業界廣泛面臨的減產「骨牌效應」也可望告一段落。

日刊工業新聞在報導中指出，台積電為了增加先進半導體的產量，已經要求在地供應商們配合。目前還在調查半導體生產所需的原料供應，是否能應付今年五月左右所展開的晶片增產。也因為如此，增產能否成真、規模多大等細節仍不明朗。

全球晶片供給不足，最嚴重的莫過於恩智浦 (NXP) 及意法半導體 (STM) 等委託以台積電為主的晶圓代工廠所生產的車用晶片。

車用微控制器以及導航系統所使用的 SoC 等的供應不足，從 2020 年底開始愈發明顯。許多汽車製造廠都已開始減少汽車生產，如德國福斯、日本豐田、日產、本田等國際大廠都是如此。

由於疫情造成 3C 產品需求大增、 5G 通訊日益普遍，台積電的晶片產量幾乎飽和。

有人認為，車用晶片的短缺問題還需要一段時間才能緩解。台積電若能順利增產，對於面臨減產危機的汽車界將是大好消息。