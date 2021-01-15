〈台積目標價不同調〉凱基上修目標價至800元 仍有多家未調到700元以上

權值王台積電 (2330-TW) 今 (15) 日開高後，略見獲利了結賣壓，外資圈在昨日法說後，陸續給出 800 元甚至更高的目標價，反觀，內資法人看法略見分歧，其中，凱基投顧喊出內資圈最高的 800 元目標價位，國泰證期研究部目標價也達 698 元，不過，群益投顧僅給 632 元的目標價、統一投顧目標價 650 元。

凱基投顧認為，台積電資本支出力道勾勒長遠未來藍圖。凱基投顧指出，台積電除了極高的產能利用率與有利的產品組合拉抬去年毛利率攻上 54%，公司也將長期營收年複合成長率從 5-10% 上修至 10-15%，而今年資本支出規劃為 250-280 億美元，中位數大幅年增 54%，顯示公司對 7、5 和 3 奈米先進製程的成長勝券在握。

由於台積電目標 3 奈米製程於上半年進入風險試產，明年下半年量產，凱基投顧認為，英特爾和蘋果明年後將是台積電 3 奈米業務主要服務客戶。

另一方面，凱基投顧指出，高效能運算、智慧型手機等 5 奈米產品客戶展望也與台積電的資本支出力道互為輝映。

由於台積電技術領先優勢穩固，且來年仍具獲利上檔空間，凱基投顧重申為晶圓代工類股首選，繼今明年將分別外包 GPU / 晶片組與 Atom 處理器，英特爾可能進一步釋出主流 CPU 委外訂單，為台積電 2023 年起管運帶來顯著貢獻，因此，目標價從前次的 680 元調高至 800 元。