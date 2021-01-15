沖壓件廠鉅祥將投資惠州新廠 2022年年中投產

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 2021 年展開新的投資，將透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠，新廠已展開規劃，將在 2022 年年中投產，有助銜接現有的深圳鉅寶廠產能。

鉅祥在中國大陸投資的深圳鉅寶廠，成立近 20 年，在現有的租用面臨租期不確定及房東頻頻要求漲租下，今年確定將可在惠州取得逾 4000 坪建廠土地，並決定透過深圳鉅寶廠再投資逾 3 億元赴惠州設立新廠。

鉅祥的惠州新廠建廠已進入規劃階段，新廠將在 2022 年中投產，有助銜接現有的深圳鉅寶廠現有產能，未來深圳鉅寶公司也將轉為控股公司型態，100% 控有惠州新廠。

鉅祥在全球有 15 個生產據點，包括馬來西亞、泰國等地設廠，在中國大陸擁有深圳、上海、蘇州、青島、武漢等廠，服務在地客戶，在後疫情時代仍處於各國邊境封鎖的狀況下，鉅祥以國際化的經營據點，有助取得在地客戶更加完善的開發、設計接軌，取得更高附加價值的訂單。

鉅祥總經理林映碩強調，鉅祥核心製程擁有模具設計、機械加工、沖壓、電鍍、射出成型、自動組裝一貫化製程，但將進一步以鉅祥為生產軸心，以水平整合建立生產平台模式，為的就是將協同以模組化生產打進「國際盃」，絕非是單純依照客戶圖樣開模、生產的廠商。

鉅祥 2020 年前三季營收應用別中，車載相關占 16%，工業應用占 32%，3C 電子產品應用占 52%。林映碩指出，鉅祥追求業績成長，三個應用將各占約營收比重 33% 為均衡發展方向。

鉅祥 2020 年營收為 47.8 億元，年減 4.31%。