2020年TWS出貨量達2.38億套 年增83%

Counterpoint Research 出具報告指出，TWS(真無線藍芽耳機) 和智慧手錶在 2020 年支撐可穿戴式裝置市場成長，其中 TWS 出貨年增 83%，達 2.38 億套，成可穿戴式裝置中成長最快的品項，智慧手錶則年增 2%，突破 1 億支。

Counterpoint 指出，可穿戴式裝置細分為五個不同品項，耳機與手錶為大宗，比重分別達 52%、41%，兩者合計高達 93%。

2020 年穿戴式裝置出貨比重。(圖: Counterpoint)

資深分析師 Liz Lee 說明，由於手機品牌廠紛紛取消附贈耳機，推動 TWS 成為下一個不可或缺的產品。

另一分析師 Sujeong Lim 則補充，儘管 2020 年智慧手錶需求減弱，但隨著今年經濟復甦，加上人們逐步重視健康與運動，將帶動智慧手錶快速成長，中期來看，將出現 11-14% 的成長，且如果售價快速下調，成長速度將更快。

據報告中指出，蘋果憑藉強大的 iOS 系統，加上其消費者預算較高，帶動蘋果在 2020 年第三季中，AirPods、Apple Watch 持續站穩市場領先地位，佔整體耳機、手錶出貨量的 29%、28%，且同為高階市場的品牌廠三星銷售表現也出色。