〈美股盤後〉銀行股能源股暴跌 道瓊結束連三周漲勢

週五 (15 日) 紐約新冠疫苗配發告急、美國上月零售銷售連續第三個月萎縮，華爾街擔憂經濟復甦放緩，金融、能源股、聯電 ADR 暴跌，那指、標普、道瓊指數週五延續昨日跌勢，齊跌逾 0.5%，費半指數自昨日歷史高位回落。

道瓊和那指本周分別下跌 0.9% 和 1.5%，結束連續三週收紅的局面。標普週跌 1.5%。

拜登週四公布規模達 1.9 兆美元的「美國救援計劃」(American rescue plan)，週五拜登發布疫苗接種計畫，將透過國防生產法提高疫苗供應，並設立行動診所協助民眾接種疫苗。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 稱，拜登刺激計劃規模大，而是適當的，現在是獲得財政支持的好時機。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9,336 萬例，死亡數突破 200 萬例，美國累計確診超過 2333 萬例，累計死亡數超過 38.9 萬。

紐約市宣布疫苗補給告急，下周末就將供應耗盡，輝瑞因比利時工廠翻新，臨時通知暫時減少歐洲疫苗的交貨量，世衛組織 (WHO) 疫苗不是消滅疫情的銀彈，僅僅依靠新冠疫苗來抵抗病毒已經傷害了各國。

美國疾控中心 (CDC) 週五警告，美國暫時只有 76 人確診感染傳染力更強的英國變種病毒，但新個案不斷增加，若不及時做好防疫措施，該病毒可能在今年 3 月成為主導全美染疫的主流。

週五 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 177.26 點，或 0.57%，收 30,814.26 點。

標普 500 指數下跌 27.29 點，或 0.72%，收 3,768.25 點。

那斯達克指數下跌 114.14 點，或 0.87%，收 12,998.50 點。

費城半導體指數下跌 62.87 點，或 2.06%，收 2,992.77 點。

焦點個股

科技五大天僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.37%；臉書 (FB-US) 上漲 2.33%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.74%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.17%。

道瓊成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.92%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.56%；波音 (BA-US) 下跌 2.66%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.70%。

費半成分股成重災區。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.82%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.34%；AMD (AMD-US) 下跌 2.84%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.58%；美光 (MU-US) 下跌 0.71%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.51%。

台股 ADR 集體哀戚。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.96%；聯電 ADR (UMC-US) 暴跌 7.68%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.20%。

個股消息

石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 因為因二疊紀盆地資產評估問題遭到美國證券交易委員會 (SEC) 的調查，該股大跌 4.79% 至每股 47.89 美元。

石油巨頭埃克森美孚因監管問題股價受挫。(圖片：AFP)

基於 Zoom Phone 業務的增長，投行 Bernstein 將視訊會議平台 Zoom 列為今年首選個股，Zoom (ZM-US) 上漲 0.34% 至每股 384.53 美元。

高盛分析師 RodHall 持續看空蘋果，預估 iPhone 升級率將在 2021 年持續下滑，消費者轉向價格更低的 iPhone 和後疫情消費轉變，都可能是蘋果股價負面的催化劑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.37% 至每股 127.14 美元。

摩根大通 (JPM-US) 盤前發布最新財報，因自備抵呆帳回撥 29 億美元，淨利大增 42.4% 至 121.4 億美元，優於市場預期。摩根大通下跌 1.76% 至每股 138.64 美元。

花旗 (C-US) 下跌 6.93% 至每股 64.23 美元。該行第四季財報喜憂參半，EPS 為 2.08 美元，優於預期，但營收達 165 億美元，年減 10%，低於預期。

經濟數據

美國 12 月零售銷售年增率報 2.9％，前值自 4.1% 下修至 3.7%

美國 12 月零售銷售月增率報 - 0.7％，預期 - 0.1%，前值自 - 1.1% 下修至 - 1.4%

美國 12 月 PPI 年增率報 0.8％，預期 0.7%，前值 0.8%

美國 12 月 PPI 月增率報 0.3％，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 12 月核心 PPI 年增率報 1.2％，預期 1.3%，前值 1.4%

美國 12 月核心 PPI 月增率報 0.1％，預期 0.1%，前值 0.1%

華爾街分析

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，遜於預期的經濟數據是一個很大的推動力，尤其是零售銷售等經濟領域的數據。

Refinitiv 的 IBES 數據顯示，標普 500 成份股企業營收預計將在 2020 年最後一季年降 9.5%，但將在 2021 年反彈，預計今年第一季將增長 16.4%。

Independent Advisor Alliance 首席投資長 Chris Zaccarelli 表示，金融和能源令人失望，這正在壓低整個市場。今年是金融、能源、材料、工業的一年。因此，若這些類股沒有領漲，那對市場來說不是好消息。

Sevens Report 創始人 Tom Essaye 表示，市場已經對其中大部分內容 (拜登新刺激計畫) 進行了定價，今日的股價反應是「聽謠言買、見事實賣 (buy the rumor, sell the news)」的狀況。

Allianz 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 稱：「我們必須區分 ” 想要” 跟 ” 能做到”，我們毫不懷疑，即將上任的拜登政府想要做大。他們想在救濟、基礎設施、地方和州政府方面大展身手，而且理由很充分。」但他們在國會和參議院都只占些微多數，要通過這一關並不容易。」

Liz Ann Sonders 提到，我們看到，上周市場情緒一直處於極端投機性泡沫、極度樂觀的狀態。有時，它不需要催化劑就會開始因自身重力墜落。

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