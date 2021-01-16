蘋果Podcast擬推訂閱制 Spotify股價重摔近7%

近年播客 (Podcast) 市場不斷成長，面對 Spotify 積極購買知名播客主版權搶占市場，蘋果週五 (15 日) 傳出考慮推出訂閱制吸引更多內容加入， Spotify 股價聞訊一度暴跌 7%。

據國外媒體 The Information 周五引述消息人士報導，蘋果正在考慮推出全新播客訂閱服務，將向用戶收取收聽播客的費用。

如此一來，蘋果有望藉由訂閱制與播客主抽成吸引更多新的內容創作者，並搶走 Spotify(SPOT-US)、SiriusXM(SIRI-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等平台的播客主。

Spotify 正面臨 Luminary 步步進逼，後者在 2019 年推出播客訂閱服務，每月僅收取 2.99 美元。若未來蘋果也推出訂閱制，考量到 iOS 用戶廣大，Spotify 播客主很可能會因此轉戰蘋果。

消息傳出後，主要競爭者 Spotify 周五股價暴跌 6.56% 至 319.82 美元，SiriusXM 與亞馬遜跌幅則不超過 1%。

過去幾年播客市場不斷增長，蘋果利用手機市占率優勢，早早將播客功能介紹給所有蘋果用戶，使蘋果在這塊市場具領先地位。

Spotify 則斥資 8 億美元收購相關公司，並買下許多知名博客主版權，如「The Joe Rogan Experience」等提升競爭力。

對蘋果而言，播客過去僅是 iPhone 的附加功能，無法從中獲利，但隨著蘋果重心逐漸轉向 Apple One 訂閱服務，正在加強 Apple Arcade、 Apple Music、 Apple TV + 等內容服務，未來 Apple Podcast 的定位很可能轉變。

花旗分析師在周五發布報告將 Spotify 評級下調至賣出，分析師 Jason Bazinet 也警告， Spotify 近期尚未從播客市場投資獲得實質收益，可能會使華爾街重新評估 Spotify 的潛在價值。

Bazinet 表示，若播客未能減輕 Spotify 對音樂的依賴，可能不利股價估值。