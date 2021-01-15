台股周線連11紅 法人看好台積電領軍大盤續掌多頭大旗

台股本周持續挑戰歷史新高，單周上漲 152.44 點，周線連續 11 周收紅，上市公司市值增加 4214.63 億元，維持 47 兆 1185 億元水位，投信認為，權值股王台積電 (2330-TW) 預告資本支出增加幅度優於市場預期，後市仍看好多頭上攻力道。

權值股王台積電法說會上釋出擴大投資利多，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，晶圓龍頭大廠的樂觀展望，包含 5G 手機的龐大需求訂單，且產能利用率維持高檔，提振整體毛利率提升，預期第 1 季可望出現淡季不淡的佳績。

從基本面來看，去年 12 月上市櫃公司營收總計達 3.66 兆元，帶動第四季營收 10.46 兆元，以及 2020 年全年營收 35.46 兆元三項數字同步刷新歷史新高。

葉獻文指出，預估今年整體台股企業獲利將加速成長，有望挑戰雙位數年增幅，帶動近期盤面類股輪轉頻繁，包括不少大牛股相繼落後補漲，配合指標權值股持續揚升，對於台股指數不須設限。

葉獻文認為，隨著指數在短期內高漲，可能出現籌碼面凌亂而導致市場走勢出現震盪，但從資金與企業獲利面皆有支撐的角度來看，元月行情可望維持，預期農曆年後行情有機會轉為中小型股補漲。